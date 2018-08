Wohnbau ist in der Region Wieselburg angesagt. Egal ob Genossenschaften oder Private. Die Häuser sprießen nur so aus dem Boden. Am vergangenen Mittwoch erfolgte der Spatenstich für das nächste Wohnbauprojekt.

Baumeister Andreas Fenzl errichtet bis Spätherbst 2019 in Mühling sein Wohnhaus „Ötscherblick 002“. Praktisch ein Spiegelbild des Wohnhauses „Ötscherblick 001“ in Scheibbs, das Fenzl im September des Vorjahres übergeben hatte und dessen letzte freie Wohnung heuer im Frühjahr verkauft wurde.

„Wir setzen wieder auf die ökologisch nachhaltigen Baustoffe Holz und Ziegel, verwenden Ton und Kalk und reduzieren erdölhaltige Baustoffe wie etwa Styropor. Dazu erfährt dieser Grund spätestens mit der Eröffnung der Umfahrung eine immense Aufwertung“, betont Andreas Fenzl.

Freude herrscht auch bei Bürgermeister Karl Gerstl: „Der Wohnbau boomt in der Region Wieselburg, der Bedarf ist ungebremst. Ich freue mich, dass wir dieses Projekt bei uns in der Gemeinde haben, mit heimischen Unternehmen gebaut wird und bin überzeugt, dass die Wohnungen rasch vergeben sind.“ Die ersten vier der elf Wohnungen sind es bereits.