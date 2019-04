„Heute bin ich der Chef“, hieß es für 16 Billa-Lehrlinge im dritten Lehrjahr eine Woche lang in der Filiale Wieselburg. Egal ob Frische- oder Gemüseabteilung, von der Kassa bis zur Feinkost. Die Lehrlinge leiteten diese Bereiche auf eigene Faust und lernten dabei gleichzeitig auch Mitarbeitergespräche zu führen. „Wir wollen unseren Lehrlingen damit die Chance geben, ihre Führungs- und Organisationsqualitäten unter Beweis zu stellen und diese entsprechend weiterzuentwickeln“, erläuterte Billa-Vorstandssprecher Robert Nagele.

„Wir konnten den Kunden und unseren Vorgesetzten zeigen, was wir können, und Verantwortung übernehmen. Ich glaube, viele von uns, sind dabei über sich hinausgewachsen“, schildert Claudia Leonhartsberger aus Yspertal, Lehrling in der Billa-Filiale Wieselburg. Insgesamt beschäftigt Billa in den sieben Filialen im Bezirk Scheibbs neun Lehrlinge. Für heuer gibt es noch zwei offene Lehrstellen in Scheibbs und Wieselburg.