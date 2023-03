Master-Arbeit von FH-Studentin: Welcher Halm past ideal zum Getränk?

Ob im Sommer am Pool oder abends in einer Bar: Cocktails erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. In den meisten Fällen werden die Mix-Getränke mittels Trinkhalm konsumiert – bis vor Kurzem aus Plastik-Halmen, diese sind aber seit Sommer 2021 verboten. Welches Material soll nun also verwendet werden?

Anna Ramharter, Absolventin des Studiengangs Lebensmittelproduktentwicklung und Ressourcenmanagement am Campus Wieselburg, hat in ihrer Master-Arbeit die Wahrnehmung von zwei Cocktails (Mojito und Sex on the Beach) durch fünf unterschiedliche Trinkhalmmaterialien (Papier, Glas, Edelstahl, Bambus und Pasta) erforscht. Die Proben wurden hinsichtlich Süße, Kohlensäureintensität, Temperatur, Alkoholintensität und Gesamtgeschmack sensorisch verglichen und beschrieben. Zur Untersuchung bediente sich Ramharter, die selbst Gastronomieerfahrung hat, der sensorischen Methode des Nappings, einer Beschreibungsmethode, die das Ziel verfolgt, einen sensorischen Vergleich mehrerer Produkte hinsichtlich ihrer relativen Ähnlichkeit zueinander zu erhalten.

Intensiver Geschmack oder frisch und spritzig

Die Ergebnisse lassen ein klares Bild erkennen. Sowohl der intensiv süße Sex on the Beach als auch der weniger süße Mojito wurden durch die Trinkhalmmaterialien unterschiedlich wahrgenommen. Während ein Trinkhalm aus Papier zu einem vergleichsweise intensiven alkoholischen Geschmackserlebnis führt, bewirkt ein Glastrinkhalm, dass die Cocktails frisch und spritzig, der süßere Sex on the Beach zudem fruchtiger wahrgenommen wurden, als das bei den Vergleichsmaterialien zu beobachten war. Beide Cocktails wurden durch den Edelstahltrinkhalm als besonders erfrischend beschrieben. Bambus und Pasta hinterließen neben der hohen Kohlensäureintensität auch einen materialspezifischen Eigengeschmack. „Für die Gastronomie bietet dies die Möglichkeit, neben wirtschaftlichen, hygiene- und sicherheitstechnischen Überlegungen bei der Trinkhalmwahl auch die gewünschte sensorische Wahrnehmung mit zu berücksichtigen und zu unterstützen“, streicht Ramharter den Nutzen ihrer Forschung hervor.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.