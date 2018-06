Knapp 150 Maturanten traten heuer im Francisco Josephinum zur Matura an. Dabei gab es elf ausgezeichnete und 28 gute Erfolge.

Matura am Francisco Josephinum .

Am Freitag fand die Übergabe der Reifeprüfungszeugnisse in der Aula des Schloss Weinzierl statt. Die Festrede hielt Bauernbundpräsident Georg Strasser. Den meisten Applaus bei den Reden erhielt allerdings die letzte Rednerin: die ehemalige Schulsprecherin Elisabeth Kern, die sich im Namen der Maturanten beim Lehrkörper, Direktor, den Eltern und vielen mehr bedankte.

Im Rahmen der Maturafeier vergab der Absolventenverein heuer zum dritten Mal den mit 1.000 Euro dotierten Dr. Josef Hofer-Preis. Dieser ging an das Redaktions-Kernteam des FJ-Jahresberichts mit Susanne Pöchhacker, Raimund Stadlmann und Johannes Thier. Zwei weitere Schecks mit 1.000 beziehungsweise 1.500 Euro brachten die Maturanten selbst mit. Sie spendeten einen Teil des Reinerlöses des Maturaballs an die Lebenshilfe Werkstätte Rogatsboden sowie an die Kinderkrebshilfe Österreich.

Weitere Zitate der Festredner und alle Namen und Erfolge der Maturanten lest ihr in der nächsten Printausgabe der Erlauftaler NÖN.

3ALW

Guter Erfolg: Florian Hiesberger (Mank), Manuel Höllhuber (Pettenbach), Michael Traxl (Reichenthal).

Bestanden: Manuel Fraller (Steinberg-Dörfl), Melanie Geppl (Scheibbs), Bernhard Graßl (Zwentendorf), Melanie Hell (Oberwölbling), Julia Anna Hinterleitner (Purgstall), Kerstin Holzer (Petzenkirchen), Jakob Maierhofer (Mank), Wolfgang-Michael Meingassner (Vorchdorf), Martin Spanitz (Deutschkreutz), Markus Stieger (Pöchlarn), Lukas Tesch (Gföhl), Michael Traxl (Reichenthal).

Jahrgangsvorständin: Romana Mayrhofer-Spindler.

Abteilungsvorstand: Martin Kerschbaumer.

Vorsitzende: Ingrid Weger.

5LWa

Ausgezeichneter Erfolg: Thomas Brantner (Altlichtenwarth), Michaela Buchberger (Neustadtl), Paul Hagenauer (Großhain).

Guter Erfolg: Christina Dunst (Steirisch-Tauchen), Verena Helm (Loidesthal), Hanna Teufel (St. Georgen/Leys), Bernd Weber (Groß Schönau).

Bestanden: Roman Arnberger (Theras), Maximilian Bauer (Schweiggers), Karl Maximilian Böhm (Unterwolfsbach), Andreas Fromhund (Ybbs), Mathias Hansi (Oberweiden), Markus Heilig (Brunn/Wild), Martin Hohenegg (Schollach), Anna-Maria Huber (Schiltern), Philipp Keiblinger (Markersdorf), Thomas Kronister (Ottenschlag), Florian Lösch (St. Pölten), Sandra Mündl (Melk), Marcel Rauscher (Drosendorf), Johannes Wagner (Rappottenstein), Mathias Welleschitz (Groißenbrunn), Christa Wischenbart (Ferschnitz).

Jahrgangsvorstand: Georg Pernkopf.

Abteilungsvorstand: Martin Kerschbaum.

Voristzende: Elisabeth Hainfellner.

5LWb

Ausgezeichneter Erfolg: Valentin Seiringer (Wieselburg), Tobias Witzlinger (Ernsthofen).

Guter Erfolg: Tanja Brandhofer (Purgstall), Elias Eder (Nöchling), Michaela Haslauer (Bergland), Elisabeth Kern (St. Georgen am Steinfelde), Stefan Kögl (Ebenfurth), Rudolf Hans Lindinger (Eferding), Markus Niederl (Gnas), Florian Pöhacker (Steinakirchen), Johannes Reinwein (Gaisruck), Jakob Stadler (Linz), David Zirnwald (Persenbeug-Gottsdorf).

Bestanden: Florian Dastl (Friedersbach), Matthias Feßler (Deutsch Goritz), Julia Frank (Maria Saal), Manuel Haider (Artstetten), Elisabeth Hoppel (Türnitz), Katharina Kirchmeier (Oftering), Lukas Leitner (Waldhausen), Philipp Mayer (Schönau an der Donau), Raffael Oppeneder (Vorchdorf), Katharina Österreicher (Wien), Thomas Roßmann (Wolfsberg im Schwarzautal), Sophia Stiegler (Gansbach), Georg Trettan (Mureck), Valentin Widy (Großrußbach), Sophie Wieser (Rohr im Gebirge).

Jahrgangsvorstand: Gerald Riegler.

Abteilungsvorstand: Martin Kerschbaumer.

Vorsitzender: Wolfgang Höglinger.

5LT

Ausgezeichneter Erfolg: Sebastian Gruber (Purgstall), Johannes Payer (Pachfurth).

Guter Erfolg: Johanna Auer (Schrattenbach), Florian Niederberger (Molln), Matthias Pfeiffer (Kirchberg/Pielach), Lukas Schaumberger (Vorchdorf), Eric Wolfgang Singer (Seeham).

Bestanden: Dominik Biegl (Waidhofen/Thaya), Florian Fuchs (Matzleinsdorf), Simon Führer (Sallingberg), Gregor Gerstl (Oberndorf), Georg Goldnagl (Dobersberg), Florian Hausberger (Neuhofen/Ybbs), Lukas Heigl (Göstling), Tobias Kreilmeier (Alkoven), Stefan Mayer (Gerersdorf), Alexander Mayr (Steegen), Martin Prossenitsch (Zwerndorf), Michael Punzengruber (Wieselburg), Karl Pürstinger (Adlwang), Martin Scheichelbauer (St. Leonhard/Forst), Joachim Scheidl (Wieselburg), Lorenz Schmoll (Zelking), Florian Sebati (Wundschuh), Florian Spatt (Steinhaus), Matthias Steger (St. Pölten), Franz Zehethofer (Winklarn).

Jahrgangsvorstand: Christian Zahler.

Abteilungsvorstand: Martin E. Garscha.

Vorsitzende: Ulrike Zug.

5LM

Ausgezeichneter Erfolg: Anna Freytag (Pöchlarn), Elena Pfeiffer (Petzenkirchen), Tamina Stelzer (Steinakirchen), Daniela Tomasetig (St. Georgen/Leys).

Guter Erfolg: Marlene Burger (Oberwölbling), Marlene Gruber (Petzenkirchen), Verena Kern (Phyra), Isabella Luger (Wang), Anna Schiefer (Zelking).

Bestanden: Jakob Dijkerman (Lunz/See), Sabrina Fangl (Andau), Julia Hagler (Zeillern), Daniela Heinz (Prinzersdorf), Anna Koch (Pöchlarn), Bettina Koll (Bergland), Paul König (Stadt Haag), Juliane Laschtowiczka (Krumbach), Sarina Parzer (Wien), Karoline Piffl (Weikertschlag/Thaya), Andrea Radler (St. Martin/Mühlkreis), Elisa Rauch (Gnas), Armin Reindl (Hofamt Priel), Bettina Stattler (Melk), Lena Stix (Artstetten), Melanie Weindlmayer (Haag), Isabel Weissmann (Maria Anzbach), Petra Wiesendorfer (Kilb), Elisabeth Winkler (Krumbach), Franziska Winter (Harland), Katharina Zellhofer (Steinakirchen), Daniela Zöchbauer (Mank).

Jahrgangsvorstand: Erich Ziegelwanger.

Abteilungsvorständin: Gudrun Nagl.

Vorsitzender: Reinhard Eder.