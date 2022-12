„MerryMostiMasCon“: Abtauchen in eine andere Welt

Schon bei der Ankunft vor der Messehalle zehn in Wieselburg begegneten einem am Wochenende bunt verkleidete Personen. Vom Ritter bis zum Weihnachtsmann waren die verschiedensten Verkleidungen vertreten. Besucher sowie Aussteller aus ganz Österreich reisten am dritten Ad ventwochenende nach Wieselburg an, um Teil der „MerryMostiMasCon“ zu sein.

Nach Betreten der Messehalle wird einem die Vielseitigkeit der Veranstaltung erstmals vor Augen geführt. Weihnachtselfen schminken in der Kinder Area die jüngsten Besucher und basteln mit ihnen zauberhafte Geschenke. In der Gaming Area haben es sich ein paar Jugendliche gemütlich gemacht, um ihr Können bei Mario Kart unter Beweis zu stellen.

Am anderen Ende der Messehalle befindet sich die Bühne. Das Film- und Comic-Quiz bildet an diesem Tag den Einstieg ins Bühnenprogramm. Der anschließende K-Pop-Tanzauftritt lockt mehr Menschen an. Diese werden in weiterer Folge auch Augenzeugen vom höchstspannenden „Leberkässemmerl-Wettgemampfe“. Drei Freiwillige sitzen nebeneinander auf der Bühne. Mit dem Ertönen des Startsignals stürzen sie sich auf ihre Leberkässemmeln und kurze Zeit später steht auch schon der Sieger fest. Wer sich nun selbst mal stärken will, der hat die Möglichkeit, sich bei einem der Food Trucks etwas zum Essen zu holen.

Die „MerryMostiMasCon“ entführt die Besucher in eine andere Welt. Egal ob Star Wars, Harry Potter oder Pokémon, die Händler bieten allerlei Figuren, Plüschtiere und Utensilien zum Verkauf an. Es ist nicht nur eine andere Welt, sondern jeder Besucher kann in seine eigene Welt abtauchen.

