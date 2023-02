Messejahr 2023: Die „Ab Hof“ gibt den Startschuss

Wenn am Freitagvormittag Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf die diesjährige „Ab Hof – Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarktung“ eröffnen werden, ist das gleichzeitig der Startschuss für das Messejahr 2023 in Wieselburg.

Denn nach der viertägigen „Ab Hof“ (Freitag bis Montag), die wieder sowohl die Konsumenten als auch die Produzenten ansprechen und am Samstag mit dem traditionellen Steirerabend auch ein gesellschaftliches Highlight bieten wird, kommt nur zwei Wochen später ein absoluter Top-Star der heimischen Kabarett-Szene nach Wieselburg: Gernot Kulis ist am Samstag, 18. März, mit seinem Best-of-Ö3-Callboy-Programm „Hold the Line“ zu Gast in Wieselburg (Beginn 19.30 Uhr). Danach beginnen bei der Messe die Vorbereitungsarbeiten für den 48. Erlauftaler Lions Flohmarkt, der heuer wieder wie gewohnt am 25. und 26. März stattfinden wird.

Gleich drei Top-Events warten im April auf die Besucher: Am Samstag, 8. April, ist Melissa Naschenweng mit ihrer Bergbauern-Tour zu Gast, eine Woche später gibt es das 70-Jahr-Jubiläum von Saso Avsenik und seinen Oberkrainern, ehe von 21. bis 23. April die „Outdoor Sport & Bike“ ihre Premiere feiern wird. -ce-

