Ministerin Elisabeth Köstinger zu Gast im Josephinum .

Bundesministerin Elisabeth Köstinger besuchte am Freitagnachmittag im Anschluss an die Eröffnung der Ab Hof Messe die höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt in Weinzierl. Unter großem Medieninteresse besichtigte die Ministerin, die in Begleitung von Landesvize Stephan Pernkopf kam, den Campus. Sie nahm sich ausreichend Zeit, die Schüler in einigen Klassen zu besuchen und schließlich stand sie im Festsaal für Fragen der jungen Leute zur Verfügung.