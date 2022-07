Musik für einen Bootsnachmittag

Werbung Tipp Anzeige voestalpine sucht Produktionsmitarbeiter in Böhlerwerk und Kematen

Jede Station der Bandreise wird für einen karitativen Zweck regional gespendet. Ende April gastierten Andreas Mistelbauer-Obernberger, Stefan Glinz und Ina Pe mit Ukulele, Gitarre, Cajon, Akkordeon, Geige und Cello im Kulturhof Aigner in Bodensdorf. Nun übergaben sie den Reinerlös des Abends an die Naturfreunde Wieselburg, die mit diesem Geld einen Bootsnachmittag mit ukrainischen Flüchtlingsfamilien an der Erlauf gestalten werden.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.