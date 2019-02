Das Ökosoziale Forum veranstaltete in der Vorwoche die traditionelle Wintertagung, die sich als Kompass für die Landwirtschaft sieht und den Erfahrungsaustausch fördert. Einer der Schauplätze dieser agrarischen Informationsveranstaltung war auch heuer wieder das Francisco Josephinum. Dort fand am vergangenen Mittwoch der Fachtag Landtechnik statt, bei dem rund 180 Teilnehmer hochkarätigen Referenten zuhörten und Fragen stellen konnten.

Moderner Pflanzenschutz im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt der Vorträge und Diskussionen stand der moderne Pflanzenschutz. Ein sensibles Thema, bei dem die Meinungen auch unter Landwirten auseinandergehen. Einig waren sich die Experten beim Fachtag in Wieselburg darüber, dass die Bauern heute vor großen Herausforderungen stehen: Die Produktion der Lebensmittel muss effizient und wirtschaftlich, aber gleichzeitig auch umweltverträglich sein.

„Auch für biologischen Landbau ohne chemische Spritzmittel werden durch neue Technologien neue Möglichkeiten geschaffen.“Hubert Seiringer

„Wir brauchen Techniken, die uns helfen, nachhaltig zu arbeiten. Wir dürfen nicht zu allem ja sagen, wir müssen reflektiert handeln und datenbasierend Entscheidungen treffen“, betonte der Generalsekretär des Ökosozialen Forums, Hans Mayrhofer. Den technologischen Fortschritt zu nutzen, sei das Gebot der Stunde: „Die Techniken sind teuer, Ackerbau steht unter Druck. Für zwei oder drei Landwirte gemeinsam ist die moderne Technik jedoch leistbar, deshalb müssen wir uns vernetzen“, war die Botschaft.

Erfahrungsbericht: Der Wieselburger Hubert Seiringer von Seiringer Umwelttechnik referierte über seine Erfahrungen im überbetrieblichen Maschineneinsatz bei Bio-Soja und Bio-Mais. | Karin Maria Heigl

Wo stehen wir? Was ist möglich? Was hätten wir gerne? - Diese Fragen standen am Vormittag im Mittelpunkt. Am Nachmittag stellten die Referenten funktionierende Modelle vor und präsentierten spannende Details und Erfahrungswerte aus der Praxis. Einer davon war der Wieselburger Hubert Seiringer, der seine Felder seit zehn Jahren biologisch bewirtschaftet und im Bereich Pflanzenschutz mittels moderner Geräte enorme Fortschritte gemacht hat. Besondere Aufmerksamkeit sollte man seiner Ansicht nach auch dem Boden schenken:

„Nur auf humusreichen und somit fruchtbaren Böden wachsen gesunde Pflanzen für gesunde Lebensmittel. Zudem speichern solche Böden enorme Mengen an CO2 und sauberem Wasser. Neben der Produktion hochwertiger Lebensmittel, kann der Landwirt so auch zum Klimawirt werden!“