Die JVP in Wieselburg beweist, dass die Politikverdrossenheit, die der Jugend oft nachgesagt wird, nicht der Wirklichkeit entspricht. Die Vertretung der Jugendlichen steht immer an erster Stelle. Damit diese weiterhin so gut funktioniert wie bisher, wurde am 4. September ein neuer Vorstand gewählt, der direkt loslegte und sich den Anliegen der Jugendlichen widmete. Der Ortsgruppenvorstand bildet ein offizielles Organ der JVP Niederösterreich auf Gemeindeebene. Ihm vorstehend ist immer eine Ortsgruppenobfrau oder ein Ortsgruppenobmann.

Weiters ehrte Stadtrat Werner Tazreiter, Obmann Dominic Nemecek für seine Tätigkeit im Gemeinderat der Stadtgemeinde Wieselburg.