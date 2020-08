Das „JUSY“, die Jugendberatungsstelle in Wieselburg, hat sein Beratungs- und Informationsangebot um „DIE GRUPPE“ erweitert.

„Da wir immer wieder von Jugendlichen angesprochen werden, ob es bei uns die Möglichkeit gibt, neue Leute kennenzulernen, über verschiedene Themen zu reden und zusammen Persönlichkeitsübungen auszuprobieren, haben wir uns dazu entschieden, zusätzlich auch eine regelmäßige moderierte Gruppenberatung anzubieten“, heißt es vonseiten des JUSY-Teams. Bisher habe man gelegentlich spontane Gruppenberatungen mit zwei bis fünf Jugendlichen durchgeführt, die neuen Gruppenstunden sollen jedoch regelmäßig stattfinden.

Um die aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, ist die Platzanzahl begrenzt. Daher bittet das Team um Anmeldung unter 07416/20072, per E-Mail unter wieselburg@jusy.at oder auch per SMS an 0681/20451093.

Nächster Termin: Freitag, 28. August, von 17 bis 18 Uhr im JUSY.