Unter der Leitung von Stadtmarketingvorsitzenden Josef Lechner und Unterstützung von Gemeinde und Eurospar Bauer wurden 594 kleine Geschenkpakete für die Wieselburg Kinder (bis zwölf Jahren) vorbereitet und am Freitagnachmittag per Post versendet. Sie sollten also rechtzeitig vor dem Nikolausfest in den Wieselburger Haushalten eintreffen.