NÖ Bibliotheken Awards im Schloss Weinzierl verliehen

Für einen Award hat es zwar für das Team der Öffentlichen Bücherei Wieselburg mit Herta Wögerer an der Spitze nicht ganz gereicht, doch schon die Nominierung in der Kategorie Personalausstattung und Teamentwicklung war für das Wieselburger Team eine Auszeichnung, wie Wögerer im NÖN-Gespräch bestätigte: „Wir sind stolz darauf, sind wir doch die einzige Bücherei aus dem Mostviertel, die unter den 16 Nominierten in den vier Kategorien waren.“ Und für die Vor-Ort-Organisation des diesjährigen NÖ-Bibliothekentages im Schloss Weinzierl gab es darüber hinaus noch viel Lob vom Treffpunkt-Bibliothek-Team mit Geschäftsführerin Ursula Liebmann an der Spitze und Landesrat Ludwig Schleritzko.

Dieser verlieh Bibliotheken Awards an die Büchereien Leobersdorf (Kategorie Akzeptanz und Zuspruch), Traiskirchen (Angebot und Multifunktionalität), Pottendorf (Zugänglichkeit und Raum) sowie Wiener Neustadt (Personalausstattung und Teamentwicklung). „Es sind Büchereien, die mit ihren innovativen Projekten großartige Vorzeigemodelle schaffen“, gratulierte Landesrat Ludwig Schleritzko und freute sich über die vielen Einreichungen, die von einer achtköpfigen Experten-Jury bewertet wurden.

Für den literarischen Höhepunkt des Abends sorgte Renate Welsh mit einer Lesung. Darbietungen der Musikschule Wieselburg bildeten den musikalischen Rahmen.

