2020 sollte das Jahr des großen Neubeginns für die Wieselburger Landwirtschaftmesse sowie dem Wieselburger Volksfest werden. Seit 1928 sind die Leistungsschau von Gewerbe, Handel, Industrie und Landwirtschaft gekoppelt mit musikalischer und gesellschaftlicher Unterhaltung sowie kulinarischen Angeboten in Wieselburg fast untrennbar miteinander verbunden.

Heuer sollte ein neues Kapitel eingeleitet werden. Ab kommenden Donnerstag sollte die neu konzeptionierte Wieselburger Messe mit den Schwerpunkten Landwirtschaft, Forst und Lebenmitteln stattfinden. Das Volksfest wäre am Traditionstermin aber mit neuem, erweitertem Angebot am Programm gestanden. Auch der von März verschobene große Erlauftaler Flohmarkt des Lionsclub Wieselburg sollte parallel zum Volksfest stattfinden.

Alles auf 2021 verschoben

Daraus wird nun nichts. "Wir haben uns nach der Pressekonferenz von Vizekanzler Kogler am Freitag entschieden, beide Veranstaltungen - Messe und Volksfest - für 2020 zur Gänze abzusagen. Die nächste Landwirtschaftsmesse soll von 22. bis 25. April 2021, das nächste Volksfest von 30. Juni bis 4. Juli 2021 stattfinden", erklärt Messegeschäftsführer Werner Roher in einer Pressekonferenz am Montagvormittag.

Es ist dies erst das achte Mal in der über 90-jährigen Geschichte des Wieselburger Volksfestes, dass es eine Absage gibt. Seit 1947 fand es mit Ausnahmen von 1973 immer statt. 1973 hatte die Maul- und Klauenseuche der Messe und dem Volksfest einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Schaden in Millionenhöhe

Mit der Verschiebung entsteht für den Veranstalter ein wirtschaftlicher Schaden in Millionenhöhe. Aber auch Aussteller, Schausteller, Gastronomiebetriebe und insgesamt die Hotellerie und Gastronomie der Region sind damit schwer getroffen.

„Wir versuchen den Schaden mit Kurzarbeit und generellen Sparmaßnahmen in Grenzen zu halten und hoffen natürlich auch auf Unterstützung aus dem Corona-Hilfs-Fonds, um diese schwierige Phase zu überstehen. Wir rechnen damit, ab September wieder einen halbwegs geregelten Veranstaltungsbetrieb aufnehmen zu können“, sagt Roher. Die ersten geplanten Veranstaltungen im Herbst wären Schulbälle, Firmenveranstaltungen und dann die "Schule & Beruf". "Aber auch all das ist noch etwas in Schwebe. Derzeit können wir nur anbieten, dass wir unsere Räumlichkeiten Firmen für Schulungen oder Sitzungen zur Verfügung stellen. Platz haben wir genug und die technische Infrastruktur auch", sagt Roher.

Er übt aber durchaus auch Kritik an der Bundesregierung. Denn auf die Messe-Branche sei bislang eher vergessen worden. Sie ist mit noch keinem Wort in einer Pressemeldung der Regierung erwähnt worden. "Wir sind da anscheinend eine zu kleine Gemeinschaft, auch wenn insgesamt tausende Arbeitsplätze daran hängen - ich denke nur an alle Schausteller oder die Direktverkäufer bei den Messen. Auch sie haben keine Umsätze. Aber scheinbar haben wir da eine zu schwache Lobby", sagt Roher.

Kein Lions-Flohmarkt

Doch nicht nur die Messe und das Volksfest sind dem Großveranstaltungsverbot zum Opfer gefallen. Auch der 47. Erlauftaler Lions-Flohmarkt wird erst 2021 stattfinden. "Es ist das erste Mal in unserer Geschichte, dass wir den Flohmarkt absagen müssen. Dabei waren wir bei der Verschiebung im März vom ursprünglichen Termin Ende März auf Anfang Juli noch so optimistisch", sagt Georg Roher, Flohmarkt-Hauptorganisator bei den Wieselburger Lions.

Wichtige Einnahmequelle versiegt

Die Absage trifft natürlich auch die Lions zu einem der ungünstigsten Zeitpunkte. Denn gerade jetzt würde die Hilfe der Lions vielerorts benötigt. Mit dem Entfall des Flohmarktes, dessen Umsatz eines sechsstelligen Eurobetrags fast drei Viertel des Jahresbudgets der Lions ausmacht, fehlt auch die größte Einnahmequelle. "Wir müssen uns jetzt natürlich die Projekte ganz genau anschauen, die wir fördern werden. Außerdem werden wir versuchen, die eine oder andere Quelle anzuzapfen. Aber so einfach ist es in diesen Zeiten natürlich nicht", weiß Lions-Präsident Georg Bauer.

Übrigens: Als Termin für den nächsten Lions-Flohmarkt 2021 wird dennoch der Volksfest-Termin anvisiert. "Die Synergieeffekte sind nicht zu unterschätzen, das hätten wir heuer bei der Planung schon gesehen. Aber das muss erst im Präsidium des Lionsclubs abgestimmt werden", sagt Bauer.

Erstmals seit 2000 kein "hiesige & dosige"

Fix abgesagt ist seit dem Wochenende auch eine weitere Großveranstaltung in Wieselburg. Die halle2 hat das Anfang August geplante Kulturfestival "hiesige & dosige" fix abgesagt. "Es geht nicht. Wir könnten diese Auflagen nicht einhalten. Bei uns sind an den beiden Tagen bei Schönwetter mehr als 6.000 Besucher im Schlosspark. Zudem wissen wir auch gar nicht, ob die Bands, die aus aller Herren Länder kämen, einreisen könnten", erklärt halle2-Obmann Hubert Seiringer.

Auch für die halle2 ist die Absage des Festivals eine Premiere. Seit 2000 hat es immer stattgefunden. "Bitter, aber aus heutiger Sicht nicht anders machbar", sagt Seiringer und hofft dafür, am 6. und 7. August 2021 viele Festival-Fans wieder in Wieselburg begrüßen zu dürfen.

Inwieweit auch kleinere Veranstaltungen von halle2 (klassik.picknick am 14. Juni sowie literatur & wiese am 24. Juli) betroffen sind, will Seiringer jetzt noch nicht vorwegnehmen. "Natürlich sind das Veranstaltung mit maximal 100 Personen im Freien, aber ob das zu diesem Zeitpunkt möglich und vor allem auch sinnvoll ist, wage ich jetzt noch nicht zu sagen. Vor allem leben diese Veranstaltungen ja auch vom gesellschaftlichen Flair. Das darf man dann nicht unterschätzen", weiß Seiringer.