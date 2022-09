Paketzusteller ließ Pakete einfach "mitgehen"

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Als Paketzusteller hat man es oft nicht ganz einfach. Ganz besonders dann nicht, wenn ein „Kollege“ einer anderen Zustellfirma die bereits bei Kunden abgelieferten Pakete an sich nimmt und öffnet.

Der Inhaber einer Paketzustellfirma, die für GLS als Frächter unterwegs ist, staunte nicht schlecht, als ihn in der Vorwoche ein DPD-Fahrer darauf aufmerksam machte, dass einer seiner Fahrer scheinbar mehrere Pakete, die er bereits im Raum Wieselburg zugestellt hatte, an sich genommen hat. Der beschuldigte Fahrer, ein 22-jähriger aus Stein, war noch in der „Eingewöhnungsphase“ und eigentlich nur drei Tage aktiv unterwegs. Scheinbar aber genug Zeit, um drei DPD- und zwei Amazon-Pakete zu unterschlagen.

Der Inhaber der Zustellfirma fand diese nach Intervention des DPD-Fahrers im Lieferbus des Beschuldigten, der in der Vorwoche nicht mehr zur Arbeit erschienen war. Der Frächter erstattete daraufhin Anzeige. Ob aus den Paketen von dem 22-Jährigen auch etwas entwendet worden war, ist noch Sache der Ermittlungen.

