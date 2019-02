Große Trauer um Wolfgang Schützenhofer .

Die Bestürzung in Wieselburg und Persenbeug ist groß. Der in Persenbeug wohnhafte Wolfgang Schützenhofer, Besitzer und Betreiber des Kino mal vier in Wieselburg sowie der Schuh- und Orthopädie-Geschäfte in Wieselburg und Scheibbs, ist am Montag im 57. Lebensjahr völlig überraschend verstorben.