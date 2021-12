Kulturhof Aigner: Absagen und große Trauer

Am Donnerstag hätte „Skandal im Austropop“ ihr traditionelles Weihnachtskonzert im Kulturhof beim Ballonwirt Aigner abhalten sollen. Zuerst wollte die Band auch trotz des unfassbaren Todes ihres erst 41-jährigen Gitarristen Christoph Lechner aus Petzenkirchen Anfang Dezember spielen. „Es hätte ein Konzert für Christoph werden sollen. Er war ein wunderbarer Mensch und hinterlässt menschlich und musikalische eine große Lücke“, sagt Sängerin Sigi Schmalzl. Letztendlich hat man sich dann aber doch gemeinsam für eine Absage entschieden. „Unter diesen Regeln – nur mit zugewiesenen Sitzplätzen und FFP2-Maskenpflicht das ganze Konzert hindurch – macht es keinen Sinn. Auch nicht, wenn es ein ruhiges Weihnachtskonzert in memoriam von Christoph geworden wäre“, weiß Herbert Aigner.

So spielten viele Musikerkollegen am vergangenen Freitag bei der Abschiedsmesse für Christoph Lechner in dessen Heimatpfarre. Lechner war Mitglied der Gruppen Penthouse Club, Pet‘Sie & the Heartbreakers sowie des Melker Sommerspiele-Ensembles und unterrichtete in der Musikschule Waidhofen/Ybbs.

Zurück zum Kulturhof: Auch das traditionelle letzte Konzert des Jahres mit Sharona sagte Herbert Aigner ab. Wie es kulturell 2022 im Kulturhof weitergeht, steht noch nicht fest. „Wir haben zwar ab März/April schon einige Termine mit Künstlern ausgemacht, doch solange wir nicht wissen, wie die Corona-Situation ausschaut, werden wir nichts veröffentlichen. Uns fehlt die Planungssicherheit“, nimmt es Aigner schon mit Humor. -ce-