Lukas Kaminsky (Foto) folgt in diesem Amt Diakon Bernhard Neumeier, der mit Ende April als Pastoralassistent in Pension gegangen war. Kaminsky kommt aus St. Pölten, ist 30 Jahre alt, verheiratet und hat einen zweijährigen Sohn.

Er hat eine abgeschlossene Lehre als Steinmetz. Kirchlicherseits war er als Jugendleiter in den Dekanaten Göttweig und Herzogenburg tätig. Seine Ausbildung zum Pastoralassistenten absolvierte Kaminsky in den Pfarren St. Pölten Maria Lourdes, St. Pölten Viehofen und im Pfarrverband Melk St. Koloman. Die Pfarre Wieselburg heißt den neuen Pastoralassistenten am kommenden Sonntag bei der 8- und 10-Uhr-Messe willkommen.