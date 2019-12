Es weihnachtet wieder in Oradea. Seit Jahrzehnten freuen sich Kinder und Familien in der rumänischen Gemeinde auf den Lkw aus Wieselburg, der jedes Jahr im Advent, kurz vor Weihnachten, eintrifft – und zwar vollgepackt mit Weihnachtspäckchen und Kleiderspenden.

Heuer haben die Gemeinden aus dem Erlauftal gemeinsam insgesamt 1150 Geschenkspackerl für Kinder und mehr als 1.000 Kartons mit Bekleidung und Schuhen gesammelt. Auch der Transport der Hilfsgüter wurde mit Spenden finanziert. Mittlerweile sind die Sachen in Oradea gut angekommen. Entstanden ist die Aktion auf Initiative des ehemaligen Caritas-Direktors Werner Scholz, zunächst in Wieselburg – später schlossen sich die umliegenden Gemeinden an.