Schließungswelle am Hauptplatz: Hutmoden Müller macht den Anfang

Noch vor wenigen Jahren gab es praktisch keine Leerstände am Wieselburger Hauptplatz. Alle Geschäftslokale waren gefüllt – trotz oder gerade wegen des naheliegenden City Centers. Inzwischen hat sich Wieselburg auch im Zentrum weiterentwickelt. Der Handel spürt das geänderte Kaufverhalten, weniger Frequenz – vor allem auch seitdem die Hartlauer-Filiale ins Stadtquartier umgezogen ist – und die höheren Betriebskosten. Die Folge: Am Hauptplatz werden schon bald die Leerstände mehr.

Hutmoden Müller:

Am Dienstagabend dieser Woche hat Ingrid Müller zum letzten Mal ihr Hut-, Taschen- und Lederwarenfachgeschäft am Hauptplatz zugesperrt. Nach fast 20 Jahren – sie hat im Oktober 2003 eröffnet – schließt sie ihr Geschäft für immer. „Ich hätte eigentlich schon vor zwei Jahren in Pension gehen können, habe aber noch weitergemacht, weil ich Spaß daran hatte und es gepasst hat. Ich bin zuletzt alleine im Geschäft gestanden, mein Mann und meine Kinder haben mich unterstützt. Aber jetzt ist Schluss. Ich will meine Zeit mit meiner Familie verbringen. Wir haben vor einigen Tagen unser drittes Enkelkind bekommen. Das ist mir jetzt wichtiger“, verrät Ingrid Müller im NÖN-Gespräch.

Seitdem sich herumgesprochen hatte, dass sie zusperren werde, seien viele Kunden nochmals zu ihr gekommen und hätten das Bedauern über diesen Schritt ausgedrückt. „Ich habe mir in diesen 20 Jahren eine große Stammkundschaft aus einem relativ großen Einzugsgebiet aufgebaut. Natürlich schmerzt da der Abschied ein wenig. Aber die Situation im Einzelhandel ist zuletzt immer schwieriger geworden. Außerdem achten die Leute etwas mehr aufs Geld – gerade bei Modeartikeln“, weiß Müller. Keinen Zusammenhang mit der sinkenden Frequenz sieht sie bei der Umfahrung Wieselburg. „Das ist ein generelles Problem“, ist die 62-jährige Ingrid Müller überzeugt.

Die Kleiderei:

Mit Ende Mai wird auch Bettina Windisch ihre Kleiderei-Filiale in Wieselburg schließen. Ab sofort gibt es einen Schlussverkauf mit zahlreichen Prozent-Angeboten. Vor vier Jahren hat Bettina Windisch von ihrem Vater Gottfried Kogler das Mostviertel Modeimperium übernommen. Statt dem Franchise-Konzept setzt Windisch auf eigene Concept-Stores – künftig allerdings nur mehr mit den Standorten Scheibbs, Amstetten und Grein. „Für die Schließung unserer Filiale in Wieselburg gibt es mehrere Gründe. Zum einen wegen der enormen Preissteigerungen in vielen Bereichen und der hohen Inflation und zum anderen kommt auch noch die Pensionierung unserer langjährigen Mitarbeiterin hinzu. Daher haben wir uns entschlossen, uns künftig auf unsere Geschäfte in Amstetten, Scheibbs und Grein zu konzentrieren“, erklärt Bettina Windisch.

Bellissimo:

Im September hätte Daniela Lebhard ihr 20-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Hätte, weil so lange wird sie ihr Schuhmoden-Geschäft „Bellissimo“ am Hauptplatz nicht mehr geöffnet haben. „Ich werde Mitte Juni mein Geschäft schließen – leider. Aber die steigenden Kosten lassen mir keine andere Wahl. Alleine Strom, Gas und Miete kosten mir jetzt um fast 500 Euro mehr. Da müsste ich den Umsatz schon enorm steigern, um das Geschäft noch wirtschaftlich zu führen“, erklärt die 58-jährige Daniela Lebhard, die seit Jahresbeginn alleine im Geschäft steht. „Meine Mitarbeiterin hat zum Glück schon eine neue Stelle gefunden. Ich werde mich jetzt dann auch um eine neue Herausforderung umschauen“, weiß Lebhard. Aktuell hat auch sie mit dem Abverkauf ihrer Ware inklusive Prozentangeboten begonnen.

Reschinsky:

Im Zuge der bevorstehenden Schließungen und der Pensionierung von Langzeit-Mitarbeiterin Gertraud Kovac nährten sich zuletzt auch Gerüchte, dass die Familie Reschinsky ihr Kaffeehaus nicht mehr öffnen werde. Der aktuelle Betriebsurlaub hat diese Gerüchte noch befeuert. „Keine Angst, wir öffnen am 3. März ganz normal wieder unser Kaffeehaus“, versichert Christiane Reschinsky im NÖN-Telefonat, die selbst eigentlich schon seit Herbst in Pension ist, aber noch immer im Geschäft mitarbeitet. „Das wird auch weiterhin so bleiben“, sagt Reschinsky, im Bewusstsein, wie schwierig es im Gastrobereich ist, Personal zu finden. Zum Glück habe man zuletzt drei neue Mitarbeiterinnen für das Kaffeehaus aufgenommen, denn ansonsten hätte es schon Einschränkungen geben müssen.

Dennoch wird sich während der Eissaison (Start Ende März/Anfang April, je nach Witterung) etwas verändern. Da wird es am Samstag und Sonntag sowohl im Kaffee als auch im Eissalon nur Selbstbedienung geben. Außerdem wird bei Schönwetter im Kaffeehaus nur der vordere Bereich geöffnet sein. „Wir müssen auch an unsere Mitarbeiterinnen denken. Keiner will jedes Wochenende arbeiten. Gleichzeitig wollen wir unsere Qualität nicht nur bei unseren Produkten, sondern auch im Service aufrecht erhalten können. Daher haben wir uns zu diesem Schritt entschieden“, erklärt Christiane Reschinsky.

Dafür wird ab 3. März wieder sieben Tage die Woche offen sein. Den zuletzt eingeführten Ruhetag am Dienstag wird es nicht mehr geben.

Ehemaliges Hartlauer-Geschäft:

Vorerst nur als Lagerraum und Schaufenster von Ingrid Pruckners „Wieselburger Schmankerlladen“ wird das ehemalige Hartlauer-Geschäft am Hauptplatz genutzt. Noch hat sich kein neuer Mieter gefunden. Die Räumlichkeiten stehen seit der Übersiedelung der Hartlauer-Filiale in das Stadtquartier Ende November 2021 leer. Ein Frequenzbringer, der in diesem Bereich auch abgeht.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.