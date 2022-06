Mit Lyrik zum Hotelgutschein

Werbung VolksFESTIVAL Anzeige Das wird am Wieselburger Volksfest geboten!

Als eine der Finalisten beim Literarischen Kultursommer 2022 holte sich Christine Tippelreiter aus Wieselburg den Tagessieg.

Unter dem Motto „Dichter und Denker am Zauberberg“ fanden mehrere Lesungen bei den Gastgebern am Semmering statt. Besonders gefielen dem Publikum die Mundartgedichte von Christine Tippelreiter. Die Leiterin von „Schriftzug 3250“, die sich seit 30 Jahren mit Lyrik und Prosa beschäftigt und schon sechs eigene Bücher herausgebracht hat, gewann damit einen Hotelaufenthalt am Semmering. Übrigens bereits 2020 konnte sie am Semmering einen Tagessieg erringen.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.