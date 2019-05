Pfarrer Josef Kowar wurde 1965 in Gmünd geboren, und wuchs in Harbach auf. Nach der Schule machte er eine Lehre als Kellner-Koch und war im Hotel- und Gastgewerbe tätig. 1994 trat er ins Priesterseminar St. Pölten ein und studierte Philosophie, Theologie und Religionspädagogik an der Theologischen Hochschule St. Pölten. 2001 folgte das Pastoraljahr in Waidhofen/Thaya und die Diakonweihe in St. Georgen/Leys. 2002 wurde er in der Domkirche St. Pölten zum Priester geweiht. Nach zwei Jahren als Kaplan in Waidhofen Thaya und einem Jahr in Tulln St. Stephan mit Langenrohr wurde er 2005 Pfarrmoderator von Neulengbach und St. Christophen. 2006 wurde er Pfarrer von Schrems, ab 2009 zusätzlich Pfarrmoderator von Langegg-Amaliendorf, ehe er 2015 nach Wieselburg wechselte.

Das Amt des Dompfarrers in St. Pölten ist eines der höchsten kirchlichen Ämter in der Diözese St. Pölten. Mit 1. September 2006 hat der damalige Bischof Klaus Küng den früheren Gaminger Pfarrer Norbert Burmettler zum Dompfarrer berufen. Burmettler feiert heuer aber seinen 70. Geburtstag und wird in Pension gehen.

Die Pfarre Wieselburg ist aktuell mit 5.436 Katholiken die größte Pfarre in der Diözese St. Pölten, gefolgt von der Pfarre Amstetten St. Stephan (5.076 Katholiken) und der Pfarre Waidhofen/Thaya (4.798). Auf Platz vier und fünf folgen zwei weitere Pfarren aus dem Scheibbser Bezirk: Steinakirchen (4.680) und Purgstall (4.633). Unter den insgesamt 422 Pfarren in der Diözese St. Pölten hat der Scheibbser Bezirk aber auch bei den kleinsten Pfarren mit Mendling zu Lassing (203) und Puchenstuben (232) auf den Plätzen 407 beziehungsweise 398 zwei Pfarren mit dabei. Dicht gefolgt von der zum Dekanat Scheibbs gehörigen Pfarre St. Gotthard (238 Katholiken, Platz 397). Die wenigsten Katholiken in der Diözese St. Pölten hat die Pfarre Josefsberg (Dekanat Lilienfeld): 99.