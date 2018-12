Das Geheimnis ist seit vergangenen Mittwoch keines mehr. Der Gemeinderat vergibt heuer erstmals an zwei Personen einen City Star der Kategorie I für ihr Lebenswerk.

Der eine ist Leopold Lasselsberger (64). Lasselsberger war von 1987 bis 2018 Lehrer und Forscher an der höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt Francisco Josephinum mit Schwerpunkt nachwachsende Rohrstoffe und erneuerbarer Energie. Seit 1998 leitete er die akkreditierte Prüfstelle „Feuerungen für biogene Brennstoffe“, war europaweit unterwegs und zählt national und international zu den führenden Experten auf diesem Gebiet. Mehr als zehn Jahre war er auch als Lektor am Wieselburger Campus der FH Wiener Neustadt tätig. Heuer ging Lasselsberger in Pension.

Der zweite, Gerhard Allinger (75), hat 2004 den Wieselburger Gesundheitssportverein „wellness-aktiv b-l-austria“ ins Leben gerufen. Angefangen mit einem Lauftreff, hat er den Gesundheitssport in Wieselburg zu einem Boom verholfen. „Allinger hat seine Spuren in Wieselburg hinterlassen“, betont Bürgermeister Günther Leichtfried. Mit dem neuen Vereinslokal im Haus des Sports hat wellness-aktiv seit dem Vorjahr auch seine herausragende, langfristige Bleibe.

Die City Stars werden im Rahmen des Neujahrsempfanges am 11. Jänner vergeben.