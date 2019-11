Das Herbstkonzert im Festsaal des Schlosses Weinzierl ist der traditionelle, letzte gemeinsame musikalische Höhepunkt der Stadtkapelle Wieselburg. Moderiert wurde das Konzert von Monika Wippl. Unter der Leitung von Kapellmeister Stefan Wippl spielten die Musiker symphonische, traditionelle und heimische Stücke mit beeindruckenden Soli. Die vielen Besucher, darunter Pfarrer Daniel Kostrzycki, Bezirksobmann August Prüller sowie die beiden Bürgermeister Josef Leitner und Karl Gerstl, würdigten die Musiker mit viel Applaus.

Im Rahmen des Konzertes wurden auch die „Jungmusikerleistungsabzeichen“ feierlich übergeben. Dominik Berger und Johanna Dorninger erhielten jenes in Bronze, Katharina Sterkl, Tobias Scheichelbauer, Tobias Dorninger und Celina Aigner jenes in Silber und Monika Manhard sowie David Gartner sogar jenes in Gold. Für die langjährigen treuen musikalischen Aktivitäten wurden weiters Ehrenzeichen für 25 Jahre an Sabine Affengruber, für 40 Jahre an Josef Wippl und für 60 Jahre an Ignaz Gartner überreicht.