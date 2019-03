Innovative StartUps und ihre Erfolgsgeschichten – das erwartet die Besucher der AMU StartUp Night 2019 am Marketing Campus Wieselburg der FH Wiener Neustadt. Am 14. März um 16 Uhr startet die Start Up Messe, bei der spannende Unternehmen aus dem Green Business ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellen.

Alle teilnehmenden Unternehmen und Institutionen (darunter auch die Wirtschaftskammer, ecoPlus, riz up oder die heimischen Banken) geben Einblicke in ihre Geschäftsfelder und stehen für Fragen und Anliegen bereit. Am Programm stehen außerdem eine Keynote mit Martin Wesian von Heilios ab 18.30 Uhr mit anschließendem Gründertalk sowie die Gelegenheit zum Netzwerken in lockerer Atmosphäre. Eintritt frei, Anmeldung: 07416/53000-730.

Das Programm

AMU StartUp Night, Donnerstag, 14. März, FH-Campus Wieselburg.

ab 16 Uhr: Beginn der StartUp Messe

18.30 Uhr: Keynote mit Martin Wesian, Gründer von HELIOZ und anschließender Gründertalk mit spannenden Einblicken in die StartUp Szene

ab 20 Uhr: Netzwerken