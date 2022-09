EP-Präsentation von Sigi Schmalzl beim Ballonwirt Aigner

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Nachdem Sigi Schmalzl schon im Februar mit ihrem selbst geschriebenen Song „Empathy“ überraschte, gibt es jetzt gleich sieben neue Lieder auf einmal zu hören. Gemeinsam mit ihrer Band Simca stellt sie ihre EP „Blush“ am Samstag, 24. September, im Rahmen des Welttages der Bühnenwirtshäuser beim Ballonwirt Aigner in Bodensdorf vor.

Auch dieses Mal sind die Songs alle von Sigi Schmalzl selbst geschrieben. „Die Texte der Songs behandeln nicht nur positive Themen, wie das in der Pop-Welt üblich ist. Sie drehen sich von Depressionen bis hin zu lustigen Momentaufnahmen oder auch Fragen, die man sich im Laufe des Lebens stellt“, verrät Sigi Schmalzl.

Auch der Titel der EP „Blush“ gibt Hinweise auf den Inhalt. Das englische Wort „blush“ hat nämlich zwei Bedeutungen. „Zum einen heißt es, dass man rot wird. Zum anderen lässt es sich auch mit Rouge übersetzen. Damit kann man sich schminken, verändern oder hinter einer Fassade verstecken. Es steht sinnbildlich dafür, dass es immer zwei Seiten gibt“, erklärt Schmalzl.

Bei ihrer Musik verzichtet sie bewusst auf „technischen Schnick-Schnack“, wie sie es selbst nennt. Simca möchte Musik machen, der Musik wegen. Deshalb steht diese bei ihren Liedern im Mittelpunkt.

Wenn Sigi Schmalzl sich von ihrer EP ein Lieblingslied aussuchen müsste, wäre das die Nummer „A little dance“. „Ich finde es einfach nett. Wenn man die Musik hört, bekommt man direkt gute Laune. Der Text hingegen ist eher spezieller.“ Wer durch diese vielversprechende Beschreibung der Songs neugierig geworden ist, kann sie entweder live am 24. September hören oder ab dann jederzeit auf allen gängigen Streamingplattformen wie iTunes, Youtube & Co.

In den vergangenen Monaten lag das Augenmerk hauptsächlich am Fertigstellen der Lieder. Jetzt sind schon wieder neue Projekte in Planung. Dazu zählen unter anderem Musikvideos und Auftritte.

Karten: www.oeticket.com

