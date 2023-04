Trend geht zu südländischen Pflanzen

Vor 20 Jahren hatte ein Olivenbaum im heimischen Garten nichts zu suchen. „Jetzt ist das anders“, berichtet der Wieselburger Garten- und Landschaftsbauer Klaus Moser.

Immer mehr trockenheitsverträgliche Bäume und Sträucher kommen bei der Gartengestaltung zum Einsatz. „Die Kunden wollen immer weniger für die Pflege und für das Gießen aufwenden. Bewässerungssysteme werden daher immer mehr gleich mitgeplant“, weiß Moser. Der Klimawandel und die vermehrt regenarmen Monate machen sich auch in der Gartengestaltung mittlerweile deutlich bemerkbar. „Heute kann es schon sein, dass man eine im Herbst gesetzte Eibenhecke über den Winter gießen muss, das war vor zwei Jahrzehnten noch nicht der Fall“, meint er. In diesem Jahr ist auch noch mit einem vermehrten Schädlingsbefall zu rechnen. Denn in den Wintermonaten gab es kaum Dauerfrost, der Boden war nie richtig durchgefroren.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.