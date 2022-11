"#Young Composers"-Konzert: 17-Jähriger begeisterte

Am Samstag begeisterten junge Komponistinnen und Komponisten aus Niederösterreichs beim Konzert #Young Composers in Concert im Atrium Tulln die rund 200 Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihren vielfältigen Kompositionen. 59 Kompositionen waren eingereicht worden. Eine Jury hatte 19 Stücke aus den Bereichen der Klassik, Film- oder Popularmusik ausgewählt, die am Samstag in Tulln auf der Bühne gespielt wurden.

Mit dabei der 17-jährige Wieselburger Komponist Jonas Kopetzky mit seiner Komposition „petite symphonie de mémoire“, die er mit dem „BOR(G)chester“ unter der Leitung von Musikschulprofessorin Sabine Schleicher zum Besten gab. „Es war schon ein tolles Erlebnis, sein eigenes Werk auf der Bühne aufzuführen“, schildert Jonas Kopetzky. Er freut sich, dass alles gut gegangen ist, und bedankt sich bei Sabine Schleicher. „Sie hat mich zur Teilnahme ermutigt und rund herum alles organisiert“, sagt der 17-Jährige.

Schleicher selbst zeigt sich stolz auf ihre Schüler und Schülerinnen. „Für die kurze Vorbereitungszeit hat bis auf ein paar kleine Nervositätsfehler alles super geklappt.“ Das „BOR(G)chester“ war übrigens der einzige Mostviertel-Vertreter, der einzige Orchester- und auch der einzige Schul-Beitrag beim Konzert. „Alles andere waren Musikschulen, kleine Ensembles oder Solonummern“, weiß Schleicher, die bewusst bei ihr im Musikunterricht auch einen Schwerpunkt auf das Komponieren legt. „Wir wollen nicht nur reproduzieren, sondern auch selbst schöpferisch tätig werden. Und Jonas hat großes musikalisches Talent und Ehrgeiz. Da er auch beim Lernen sehr belastbar ist, traue ich ihm für die Zukunft noch viel zu“, lobt Schleicher.

