Über 2.600 Besucher beim AK-Familienfest

Mehr als 2.600 Besucher fanden sich zu diesem Anlass zusammen. Kinder aller Altersgruppen freuten sich über die große Bandbreite an möglichen Aktivitäten und Spielen, welche von verschiedenen Vereinen in den Messehallen geboten wurden. Vom Kletterturm, über Hüpfburgen bis zum Kasperl-Theater war alles dabei, was vor allem das Herz der jüngsten Besucher höherschlagen ließ. Natürlich durfte dabei auch die Kulinarik auf dem Familienfest nicht fehlen.

