Wieselburg: Über 7.500 Messebesucher an drei Tagen

Die Ausrichtung der Messe auf ein umfangreiches Informationsangebot hat den Puls der Zeit getroffen, was die vollen Vortragsräume bestätigt haben. Mit einem dreitägigen Begleitprogramm von unabhängigen Expertinnen und Experten, das seinesgleichen sucht, konnten nicht nur Basisinhalte vermittelt und erste Fragen geklärt werden, sondern auch topaktuelle Themen zur Energiewende für die Besucherinnen und Besucher dargelegt werden.

„Es freut uns, dass das Informationsangebot so gut genutzt wurde und die Messe als Plattform der Wissens- aber auch Angebotsvermittlung fungieren konnte,“ resümiert Projektleiter Gerhard Blabensteiner.

Mit mehr als 7.500 Besucherinnen und Besuchern an drei Messetagen zieht der Veranstalter eine durchaus positive Bilanz: „Diese Zahl entspricht unseren Erwartungen, vor allem angesichts der Begleitumstände: Trotz zweimaliger Absage konnte die Bau.Energie.Wohnen. an das gute Ergebnis 2019 anschließen. Angesichts der allgegenwärtigen Teuerungsdiskussion darf das von den Ausstellerinnen und Ausstellern bestätigte Kundeninteresse sehr positiv hervorgehoben werden", sagt Blabensteiner.

Auch der neu aufgenommene Bereich „Wohnen“ überzeugte in der Ausstellung mit hochkarätigen Ausstellerinnen und Ausstellern, welche die Messehallen mit ihren stylischen Inneneinrichtungen zu kleinen Wohlfühloasen verwandelten.

Die inhaltliche Ausrichtung der Messe auf die Themen nachhaltiges Bauen, gesundes Wohnen und alles rund um Energie, Energiewende und Energieeffizienz wurde durch die heurige Veranstaltung bekräftigt und wird auch nächstes Jahr die Basis der Planung legen. Der Termin für 2023 steht bereits fest: Die Bau.Energie.Wohnen.Wieselburg findet von 20. bis 22. Oktober 2023 statt.

Die nächste Messe in Wieselburg ist die BIO ÖSTERREICH – Spezialmesse für biologische Produkte und Nachhaltigkeit, welche von 12. bis 13. November 2 am Programm steht. Darüber hinaus gibt es im Messegelände Wieselburg in den nächsten Wochen noch verschiedene Kunst- & Kulturveranstaltungen, so etwa am 26. Oktober. „Die Udo Jürgens Story – sein Leben, seine Liebe, seine Musik“ steht ab 19 Uhr im NV-Forum am Programm. Alex Parker singt dabei die größten Hits des Weltstars, Gabriele Benesch erzählt dazu seine schönsten Geschichten. Karten: 17,50 bis 35 Euro unter www.messewieselburg.at

