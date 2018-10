„Es gibt angenehmere Starts in die Woche“, nahm es Hannes Heindl fast schon mit Humor. Sowohl am Montagmorgen als auch am Dienstagmorgen erlebte der Chef des Landtechnik-Unternehmes aus Plaika jeweils eine böse Überraschung. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen haben unbekannte Täter einen vier Jahre alten John Deere Traktor an der Donaulände in Aggsbach-Markt gestohlen.

„Wir haben dort Donauuferpflegearbeiten für die Via Donau durchgeführt und wollten am Montag die Arbeiten fortsetzen. Doch als mein Mitarbeiter am Montag zum Abstellplatz kam, war der 140 PS starke Traktor weg. Die Anbaugeräte hatten die Täter sorgfältig abmontiert“, berichtet Heindl im NÖN-Gespräch.

Der Zeitwert des Traktors beträgt rund 90.000 Euro und ist durch keine Versicherung gedeckt. „Alle unsere Geräte haben Wegfahrsperren und sind natürlich entsprechend regis-triert. Bisher hatten wir schon einige Vandalismusschäden, aber so etwas gab es noch nie“, schildert Heindl.

In der Nacht von Montag auf Dienstag folgte der Sabotageakt beim Mähdrescher in Stetten. | privat

Nur 24 Stunden später die nächste Hiobsbotschaft für Hannes Heindl. Unbekannte Täter hatten in Stetten (Gemeinde Wolfpassing) die Metallventile bei allen vier Reifen eines Claas-Mähdreschers mit einem harten Gegenstand abgeschlagen. „Das war ein reiner Sabotageakt. Der Schaden hält sich in Grenzen. Aber wir haben alle vier Reifen abmontieren und neue Ventile einziehen müssen.

Das hat zwei Leute einen Tag blockiert. Zudem konnten wir natürlich unseren Auftrag nicht termingerecht erfüllen“, ist Heindl sauer und hofft, dass irgendjemand etwas bemerkt hat. Hinweise an die Polizeiinspektion Wieselburg, 059133/ 3157-100.