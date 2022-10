Verdiente Bürger geehrt

Erfolgreicher Fachschul-Abschluss:

Anna-Lena Wippl (LFS Gaming).

Erfolgreiche Matura:

Viktoria Schaufler (HBLA Amstetten), Bernadette Karner (BORG Scheibbs), Fabian Kopetzky (BG/BRG Wieselburg), Maximilian Andreas Seifert (HTL St. Pölten), Christoph Köberl, Florian Schönbichler (beide IT-HTL Ybbs), Jakob Josef Korner (FJ Wieselburg).

Studiumabschluss:

Marlene Steinmetz (Master of Arts in Business, FH Wieselburg), Sabine Grubmüller (Bachelor of Arts in Business, FH Kärnten), Dominik Oberleitner (Bachelor of Science/Maschinenbau, TU Wien), Kristina Maria Barthofer (Dr. psychology, Kolleg Graz/Schloss Seggau), Johann Reisenbichler (Magister der Theologie/Uni Wien).

Erfolgreiche Musiker/Musikerinnen:

Sofie Schönbichler (Übertrittsprüfung Bronze, Saxophon), Karoline Pernkopf (1. Preis „Prima la Musica“, Violoncello), Tobias Kemethofer (1. Preis „Prima la Musica“, „Brassbrothers“), Jonas Kopetzky (Übertrittsprüfung Silber Jazz-Saxophon, Teilnahme Young Composers in Concert).

Erfolgreiche Sportler/Sportlerinnen:

Katja Schalkhaas, Lea Hauk, Andrea Rafetzeder, Kristina Maria Barthofer, Sofie Schönbichler (Tennis, alle 1. Platz Damenmannschaft Kreisliga B), Alissa Kailani Aigner (Tennis, Stadtmeisterin U8), Alena Kekoa Aigner (Tennis, Stadtmeisterin U11), Lena Marie Scheruga (Tennis, 5. Platz Stadtmeisterschaft U11), Team Andreas Simoner (Ballonfahren, Landesmeistertitel), Maio Trümmel (Extremsport, 7. Platz EM in London, 1. Platz Spartan Race in St. Pölten).

Besondere Verdienste:

Fabian Kopetzky (2. Platz bei vorwissenschaftlichen Arbeiten 21/22 zu Astrophysik, Raumfahrt und Weltraumforschung, Akademie der Wissenschaften), Hubert Seiringer (Projekt Biogasanlage), Valentin Seiringer (CeresAward 2022 Kategorie „Ackerbau“), Roland Hofbauer (Direktor des Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl, Zivilschutzbeauftragter der Gemeinde). Landjugend Wieselburg (Gold für Projektmarathon), Johann Hinteregger (1. Platz Kaninchenweltmeisterschaft Ettelbruck).

Dank und Anerkennung:

Michael Gamsjäger, Gerda Palmetzhofer, Jenny Hochauer, Edith Bickel (Unterstützung bei kulturellen Veranstaltungen der Gemeinde).

Pflege öffentlicher Blumenrabatte/Blumenschalen Marienstatue:

Walter Stürzl, Maria Landstetter.