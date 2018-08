Die traurige Nachricht vom Tod von Alfred Brandhofer machte am Freitag in seiner Heimatstadt Wieselburg rasch die Runde.

Der 71-jährige langjährige Deutsch- und Englisch-Professor am Gymnasium Wieselburg, der zuletzt mit seiner Lebensgefährtin in Waidhofen/Ybbs wohnhaft war, hatte am Freitag den Kampf gegen Krebs endgültig verloren. Brandhofer war in der Unterstufe des Gymnasiums Wieselburg übrigens auch Klassenvorstand von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und dem ehemaligen LH-Stellvertreter Sepp Leitner.

Schon während seiner Lehrertätigkeit war Brandhofer als Umweltaktivist und Kämpfer für eine Welt aktiv. Daran änderte sich auch nach seiner Pensionierung im Dezember 2003 nichts. Fair Trade und die ehrenamtliche Mitarbeit im Waidhofner Weltladen waren für ihn eine Selbstverständlichkeit.

Doppelter Gründer des Filmklubs Wieselburg

Alfred Brandhofer war aber auch ein begeisterter Cineast. Schon 1978 begann sein Schaffen, als er die „Aktion Film“ damals noch im alten Kino in der Manker Straße ins Leben rief.

1999, als die Familie Schützenhofer in Wieselburg das neue Kino mal vier errichtete, gründete Brandhofer den Wieselburger Filmklub, dessen Obmann er bis 2014 war, ehe er diese Funktion an Jutta Hartmann übergab. „Alfred hat Generationen geprägt, seine Filmauswahl stand stets für Horizonterweiterung und Vielfalt an Genres und Themen. Seine besondere Liebe galt dem Stummfilm. Mit Pianisten Gerhard Gruber fand er den kongenialen Partner“, erinnert sich Jutta Hartmann.

Auch in seiner neuen Wahlheimat Waidhofen war er aktives Mitglied des Vereins „Filmzuckerl“. Für sein Engagement hatte er bereits 2010 von Landeshauptmann Erwin Pröll das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land NÖ erhalten.

Brandhofer hinterlässt drei Kinder und acht Enkelkinder. Die Verabschiedung von Al fred Brandhofer wird Ende August in der Pfarrkirche Wieselburg erfolgen. Ein genauer Termin stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.