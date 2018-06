2016 war die Welt noch in Ordnung. Für die ORF-Sendung „Köstlich kulinarisch“ war ORF NÖ Moderatorin Birgit Brunner (Mitte) mit einem Kamerateam bei der Firma Plaras Wilde Schmankerl in Unteretzer-stetten und in Pöchlarn. Von links: Marc Bachler, Kameramann Günther Harather, Moderatorin Birgit Brunner sowie die beiden Geschäftsführer Martin Rank und Andreas Platzer.

| Leopold Rank