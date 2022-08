Nachhaltige Ideen für den FH-Alltag

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Seit 1972 findet am 5. Juni der Weltumwelttag statt. Weltweit beteiligen sich rund 150 Staaten und setzen auf allen Kontinenten Zeichen für einen ressourcenschonenden Umgang mit unserem Planeten. Auch am Umweltzeichen-zertifizierten Campus Wieselburg der Fachhochschule Wiener Neustadt stand der Aktionstag im Fokus.

Die Studierenden waren gefragt, ihre originellsten Einfälle für einen nachhaltigeren FH-Alltag rund um die Themengebiete Mobilität, Energie und Lebensmittel zu teilen. Die Zusendungen wurden anschließend vom Institut für Nachhaltigkeit gesichtet und die besten Konzepte prämiert.

Durchgesetzt haben sich die Ideen von Sandra Thornton und Julia Knogler, Studentinnen im Master-Studiengang Green Marketing. Die beiden setzen auf die Erweiterung des Angebots für die öffentliche Anreise zum Campus Wieselburg, auf frisches Obst dank eines Pflück-Gartens sowie einen Rückzugsraum für Studierende in mentalen Stresssituationen.

„Wir arbeiten bereits an der Realisierung einiger der eingebrachten Ideen. Damit wollen wir einen Beitrag leisten, um den Campus Wieselburg, noch nachhaltiger zu gestalten“, sagt Henriette Gupfinger, Leiterin des Instituts für Nachhaltigkeit.

Reparaturstation für Fahrräder & Bike-Sharing

Der letzte Kilometer stellt in vielen ländlichen Regionen in Niederösterreich den Kipppunkt zur Nutzung von Bus und Bahn dar. Um für Studierende am Campus Wieselburg eine Brücke hin zur Öffentlichen Mobilität schaffen, sucht die FH nach Lösungen für studentische Mikromobilität.

In einem ersten Schritt sollen Reparatur- und Wartungsmöglichkeiten für Fahrräder am Campus bereitgestellt werden, um die bestehende Infrastruktur für Studierende, die mit dem Rad ganz oder teilweise ihren Weg zum Campus zurücklegen, zu ergänzen. Mögliche weitere Schritte wären eine Kooperation mit Ride-Share-Anbietern, um Fahrräder und Roller direkt am Campus zur Verfügung zu stellen.

Mentale Gesundheit mitgedacht

Ein „Cool Down Room“ soll als Rückzugsmöglichkeit Ruhe in den teils hektischen FH Alltag bringen. Ausgestattet ist der Raum mit Liegeplätzen, gedämmten Licht und Kopfhörern mit beruhigender Musik. Ergänzend sorgen angenehme Temperaturen sowie Infomaterial zu Yoga, Atemübungen, Gesundheit und Co. für eine entspannende Atmosphäre. „Derzeit suchen wir nach einer einfach umsetzbaren Variante, denkbar wäre ein Holzcontainer, der zentral am Campus stationiert wird und als Ruhezone fungiert“, erklärt Gupfinger erste Pläne.

Beeren und Obst versüßen den FH Alltag

Ergänzend wurde auch an das leibliche Wohl der Studierenden bei der Ideensammlung gedacht. Frische Beeren und Früchte sollen künftig den Studienalltag versüßen. Diese würden dann aus dem eigenen „Pflück-mi Garten“ kommen. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die Saisonalität. Geplant sind Sorten, die während der Semesterzeiten Früchte tragen.

