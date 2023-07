ZKW Elektronik GmbH und ZKW Lichtsysteme GmbH verschmelzen

Die jeweiligen Produktionsbetriebe an den Standorten in Wiener Neustadt und am Hauptsitz in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) werden „uneingeschränkt fortgeführt“, teilte der Automobilzulieferer am Montag in einer Aussendung mit. Die Eingliederung der ZKW Wiener Neustädter Elektronik GmbH habe „keinen Einfluss auf die Beschäftigungsverhältnisse“, hieß es.

Ziel der Integration ist es den Angaben zufolge unter anderem, die Kompetenzen der beiden Standorte in Niederösterreich zu bündeln, Ressourcen effizienter zu nutzen und Entscheidungen zu beschleunigen. „Mit der Verschmelzung beider Unternehmen wollen wir Synergien nutzen, die Zusammenarbeit beider Standorte verstärken und unsere weltweite Elektronikstrategie schärfen“, sagte Wilhelm Steger, CEO der ZKW Group.

Mathias Köhler, bisheriger General Plant Manager in Wiener Neustadt, wird mit der Verschmelzung das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen. Andreas Nix, Geschäftsführer ZKW Lichtsysteme GmbH in Wieselburg, wird zusätzlich die Geschäftsführung der ZKW Elektronik GmbH übernehmen. Hermann Seitz wird künftig als Head of Operations und Standortleiter in Wiener Neustadt fungieren.

Im Februar hatte ZKW angekündigt, das Werk in Wieselburg zu verkleinern und 600 von 2.600 Beschäftigten bis Ende 2024 abzubauen. Der Großteil davon sind Leiharbeiter. Die Gruppe verfügt weltweit über insgesamt zwölf Standorte. Im Jahr 2022 beschäftigte der Konzern etwa 9.500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und erwirtschaftete einen Gesamtumsatz von rund 1,36 Milliarden Euro.