15,2 Millionen Euro im ordentlichen, 5,3 Millionen Euro im außerordentlichen Haushalt. So die nackten Zahlen des Haushaltsvoranschlages der Stadtgemeinde Wieselburg, der am Mittwoch in der Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen wurde.

5,3 Millionen Euro für außerordentliche Projekte, die die Stadt praktisch rein aus den Kommunalsteuereinnahmen lukrieren könnte. Denn genauso hoch sind diese für 2019 prognostiziert. „Ein neuer Höchstwert. Und bei dem Kollektivvertragsabschluss in der Metallindustrie darf man für nächstes Jahr einen weiteren Anstieg erwarten“, berichtet Bürgermeister Günther Leichtfried (SPÖ).

Kein Wunder daher, dass auch das Land der Stadtgemeinde bei der Budgetbesprechung sehr hohe Wirtschafts- und Finanzstärke attestiert. Alleine die freie Finanzspitze beträgt 1,4 Millionen Euro. Daran ändert auch der steigende Schuldenhaushalt wenig. „Geplant ist, die Projekte Feuerwehrhausneubau und Sanierung des Wasserleitungsnetzes mittels Darlehen zu finanzieren. Dazu sind 1,9 Millionen Euro an Darlehensaufnahmen vorgesehen. Im Gegenzug leisten wir 600.000 Euro an Schuldendienst. Dennoch werden die Schulden auf 8,6 Millionen Euro steigen. Im Vergleich zum Gesamtbudget ist das aber verkraftbar“, erläutert Leichtfried.

Bei den außerordentlichen Vorhaben stehen 2019 die Fertigstellung des Bahnhofsareals samt Fußgängerübergang über die Erlauftalbahn, Straßenbaumaßnahmen, Hochwasserschutz, der Heizungstausch im Freibad und die Wasserleitungssanierung in der Grestner- und Mankerstraße am Programm.

Das größte Vorhaben 2019 ist der Neubau des Feuerwehrhauses, für den die Stadt 1,6 Millionen Euro für 2019 vorgesehen hat. Dafür nahm die Gemeinde am Mittwoch ein Fixzinssatzdarlehen beim Bestbieter der Raiffeisenbank Mostviertel Mitte auf und vergab weitere Gewerke.

Beim FF-Haus aktuell am oberen Limit

Den Zuschlag erhielten als Bestbieter die Firmen Hörmann Austria (Hallentore, 84.000 Euro), Rubner Holzbau (Zimmermeisterarbeiten, 166.000 Euro), Wanzmann (Spengler, Schwarzdecker, Fassade, 588.000 Euro) und Metabau (Portalschlosserarbeiten, 184.000 Euro). „Wir sind damit aktuell am oberen Limit der geplanten Gesamtbaukosten von 3,3 bis 3,5 Millionen Euro. Noch sind allerdings einige Aufträge ausständig“, weiß Leichtfried. Neben der Stadt finanzieren den Neubau auch die Landgemeinde (900.000 Euro), die Feuerwehr selbst (200.000 Euro) sowie das Land mit.

Fix beschlossen und auch im Budget vorgesehen ist bei diesem Neubau auch eine Micro grid-Anlage. Denn das FF-Haus soll ohne eigene Heizung auskommen. Die Wärme kommt vom Technologiezentrum Wieselburg-Land (TZW). Im Gegenzug liefert die Stadt über die Photovoltaikanlage am Dach der Feuerwehr und die EVN überschüssigen Strom an das TZW.