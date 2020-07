Zeugen nach Geldbörsendiebstahl gesucht .

In Wieselburg kam es am Hauptplatz am Sonntagabend zwischen 20.15 und 21 Uhr zu einem Geldbörsendiebstahl. Ein älteres Paar hat diesen Vorfall aus dem Auto (blauer Audi mit SB-Kennzeichen) aus beobachtet. Die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Wieselburg bitten die beiden, nun Kontakt mit der PI Wieselburg aufzunehmen. Sie werden als Zeugen benötigt.