Die Konjunktur sei im Abflauen, die großen Konzerne halten sich bei ihren Investitionen schon wieder etwas zurück, heißt es vielerorts. Das gilt nicht für die ZKW- Group und vor allem auch nicht für das Headquarter von ZKW in Wieselburg. Dort wird weiter zielgerichtet investiert.

155 Millionen Euro fließen aktuell in die Verdoppelung der Produktionsfläche sowie den Bau eines neuen Bürotrakts samt Trainings-Center im slowakischen ZKW-Werk in Krusovce – die größte Investition in der 80-jährigen Firmengeschichte von ZKW.

Ausbau in Krusovce entlastet Wieselburg

„Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir auch in Österreich und speziell in Wieselburg weiter kräftig investieren. Unsere Konkurrenz sitzt nicht in Krusovce, sondern in anderen Billiglohnländern weltweit. Auf das müssen wir als Gruppe insgesamt reagieren. Eine Investition in der Slowakei bedeutet keinen Abbau für Wieselburg, sondern eine Entlastung. Wieselburg kann sich damit noch intensiver auf das Europageschäft und die Technologieführerschaft konzentrieren“, betont Oliver Schubert, CEO der ZKW Group.

Die Group hat 2018 mit insgesamt 9.700 Mitarbeitern (davon 3.100 in Wieselburg) rund 1,34 Milliarden Euro erwirtschaftet. Und die Auftragslage ist weiterhin sehr gut, wie Schubert weiß. „Natürlich ist es in Zeiten abschwächender Konjunktur nicht einfach, heute Produkte zu entwickeln für Autos, die frühestens in drei Jahren in Serie gehen werden. Wir haben auch keine Glaskugel. Aber wir haben über die Jahre ein sehr gutes Portfolio-Management entwickelt, um auf Schwankungen reagieren zu können und uns strategisch richtig zu positionieren. Außerdem wächst der Licht-Sektor in der Automotive-Industrie weitaus schneller als der Markt selbst“, erläutert Schubert.

„Technologie sichert Arbeitsplätze. Daher investieren wir in Wieselburg in Entwicklungs- und Prüfkompetenzen.“ Oliver Schubert, CEO von ZKW

Neben den Bereichen E-Mobilität und dem autonomen Fahren spielen ausgeklügelte Lichtsysteme bei der Scheinwerfertechnologie auch für Mittelklassewagen eine immer größere Rolle. Auch dort löst die LED-Technologie das Halogenlicht sukzessive ab.

Für Wieselburg heißt das konkret, dass man weiter in die Technologiekompetenz investiert. „Wir werden in unserem Headquarter in Labors und Prüftechnologien investieren. Das ist ein nachhaltiger Schritt für den Standort. Denn Technologie sichert Arbeitsplätze“, weiß Schubert. Derzeit schafft ZKW 120 neue Büroarbeitsplätze im Bereich des ehemaligen Betriebsrestaurants. Auch die Mitarbeiterparkplätze im Bereich Rottenhaus werden erweitert.

Über 600 Mitarbeiter im Bereich Entwicklung

Aktuell sind am Standort Wieselburg über 600 Mitarbeiter in den verschiedenen Entwicklungsabteilungen beschäftigt. Dabei ist es nicht immer einfach, genügend qualifizierte Mitarbeiter für diese Top-Jobs zu finden. „Demnach ist es sehr wichtig, als Arbeitgeber für Mitarbeiter attraktiv zu sein, um die besten Talente für Wieselburg zu gewinnen und auch in Wieselburg zu halten. Mitarbeiter können im Konzern international Erfahrungen sammeln und Karrieremöglichkeiten nutzen“, ergänzt Schubert.

Investiert wird auch in moderne Logistikkonzepte, die für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit essenziell seien. Zuletzt war mehrmals ein zusätzliches Hochregallager für Wieselburg im Gespräch. „Klar brauchen wir auch ein intelligentes, zukunftsfähiges Lagerkonzept. Gerade bei den geringen Flächenreserven in Wieselburg ist es mir wichtig, vorrangig in wertschöpfende Tätigkeiten und Bereiche zu investieren“, sagt Schubert.

Welche Gesamtsumme am Standort in Wieselburg zielgerichtet investiert werden wird, wird aktuell mit dem lokalen Managementboard erarbeitet. „Geld kann man nur einmal ausgeben, weswegen wir gemeinsam Prioritäten setzen. Die Investitionen werden sich im mehrstelligen Millionen-Euro- Bereich bewegen. Ich bin überzeugt, dass wir dadurch den Standort Wieselburg weiter stärken und für den internationalen Wettbewerb fit machen“, unterstreicht CEO Oliver Schubert.