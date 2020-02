ZKW baut seinen Firmensitz in Wieselburg kräftig aus: Gleichzeitig mit dem Neubau des Logistikzentrums (die NÖN berichtete) errichtet der Lichtsysteme-Spezialist ein neues Entwicklungslabor. Das Projekt umfasst eine Fläche von 2.500 Quadratmeter und eine Investition von rund sieben Millionen Euro. Damit investiert ZKW bis 2021 insgesamt rund 24 Millionen in den Standort Wieselburg.

Der Spatenstich wird noch in diesem Frühling erfolgen. Im Sommer 2021 soll das neue Labor gemeinsam mit der neuen Logistiklösung in Betrieb gehen. „Wieselburg ist die Keimzelle für Innovation und der wesentliche Treiber für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg. Mit dieser zukunftsweisenden Investition stärken wir den Standort, indem wir zusätzliche Arbeitsplätze für Fachkräfte im technischen Bereich schaffen und weitere Kompetenzen im Bereich Elektronik aufbauen“, erklärt Oliver Schubert, CEO der ZKW Group.

ZKW Group

Um sich für die zukünftigen Anforderungen der Automotive-Industrie optimal auszurichten, erweitert ZKK – neben dem bestehenden Elektronikwerk in Wiener Neustadt – seine Kompetenzen im Bereich Elektronik sowie Entwicklungs- und Prüftechnik. Das neue Entwicklungslabor wird im Erdgeschoß an das neue Logistikzentrum angedockt, direkt im Bereich des „vorderen“ Parkplatzes bei der Erlauftalbundesstraße. Ein Teil des Parkplatzes wird daher in den Bereich Rottenhaus verlegt, wo die Bagger bereits aufgefahren sind, um den dortigen Parkplatz entsprechend zu erweitern.

Das neue Labor wird mit „State of the Art“-Testequipment für die Qualitätsprüfung von Scheinwerfersystemen ausgerüstet. Erweitert werden die Möglichkeiten zum Testen von Elektronik-Komponenten wie etwa der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). In der Messtechnik wird in automatisierte Prüfungsüberwachung sowie modernstes Equipment investiert. Unter anderem werden auch Computertomografen zum Durchleuchten und Vermessen von Bauteilen eingesetzt.

Höhere Testkapazitäten, kürzere Reaktionszeit

„Mit den neuen Möglichkeiten im Entwicklungslabor können die Testkapazitäten erhöht und Reaktionszeiten in der Entwicklung zukünftiger Produkte deutlich verkürzt werden“, fasst Stefan Hauptmann, Standortleiter der ZKW Lichtsysteme Wieselburg, die Vorteile zusammen.

Als Premium-Hersteller hat Qualität für ZKW einen besonders hohen Stellenwert. Daher ist auch geplant, einzelne Prüfungen nach dem ISO 17025-Standard zertifizieren zu lassen. „Damit lassen sich die zunehmend komplexeren Anforderungen an Lichtsysteme bewältigen. Wir sind unserer Strategie verpflichtet, wenn wir hochwertige Lichtsysteme entwickeln. So bringen wir uns auf den neuesten Stand der Technik und können innovative Produkte anbieten“, erklärt CEO Oliver Schubert.