ZKW präsentierte neues Konzept: Las Vegas als perfekte Bühne

Als Highlight stellte ZKW in Las Vegas erstmals das neue Superintegrator-Konzept vor – ein intelligentes System aus LED-Licht und Display, das eine völlig neue Fahrzeugfront entstehen lässt.

Das in Wieselburg entwickelte Konzept ermöglicht, die Front softwaregestützt in beliebigem Design erstrahlen zu lassen oder Botschaften anzuzeigen. Darüber hinaus präsentierte ZKW auf der Messe weitere Scheinwerfersysteme, wie das neue Kristalllicht für den BMW i7, das in Kooperation mit Swarovski entwickelt wurde.

„Die Consumer Electronics Show hat für uns große Bedeutung, denn wir wollen gemeinsam mit LG im NAFTA-Raum weiter wachsen“, sagt ZKW-CEO Wilhelm Steger.

Die Bezeichnung Superintegrator ist aus der Kombination unterschiedlicher Technologien entstanden. So stammt die Lichtleiter-Technologie, die das Tagfahrlicht, Positionslicht sowie den Fahrtrichtungsanzeiger umsetzt, aus dem Hause LG. Die komplette Lichttechnologie inklusive des Kommunikationsdisplays hat ZKW entwickelt. Für das futuristische Design des Superintegrators zeichnet das LG Electronics Design Department verantwortlich.

Mit dem System ist es beispielsweise möglich, dass das Fahrzeug seinen Fahrer am Display begrüßt („Hallo Herr Berger“), wenn sich dieser dem Fahrzeug nähert. Das Display kann aber auch den Akkustand und Statusmeldungen bei Elektrofahrzeugen anzeigen. Bei Taxis könnte das System den Fahrgast mit Namen und Lichtteppich begrüßen, um das bestellte Fahrzeug zu finden.

Künftig soll das Konzept für eine erweiterte Lichtinszenierung, aber auch für die Kommunikation mit anderen Verkehrsteilnehmern genutzt werden. Das ist besonders für automatisierte Fahrzeuge interessant. „Mit dem integrierten Display schließt der Superintegrator die Lücke der fehlenden Kommunikation zwischen autonomen Fahrzeugen und anderen Verkehrsteilnehmern“, ist Steger überzeugt.

Einzigartiger Kristallscheinwerfer

Am Stand von ZKW in Las Vegas war auch das exklusive Kristalllicht des neuen vollelektrischen BMW i7 zu sehen. Das in Kooperation mit Swarovski und dem bayrischen Automobilhersteller entwickelte, einzigartige Lichtsystem unterstützen das Tagfahr- und Blinklicht. Dabei erzeugt es ein lebendiges, funkelndes Leuchten, das mit „Welcome and Goodbye“-Lichteffekten beeindruckt.

Entwickelt wurde das Premium-Kristalllicht am Hauptsitz des Lichtsysteme-Spezialisten in Wieselburg. Gefertigt wird es im slowakischen Standort Krušovce. Die Kristalle kommen aus Österreich.

