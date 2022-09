Gerhard Bauer: Aus Leidenschaft zum Film und Liebe zum Vater

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Im November des Vorjahres sorgte ein Youtube-Film mit dem Titel „Wieselburg 1960 - 1965, a documentary by Ing. Franz Bauer“ in den sozialen Medien für Aufsehen. Innerhalb weniger Tage wurde das Filmdokument 2.500 Mal aufgerufen. Der Produzent des Films, Gerhard Bauer, Sohn von Franz Bauer, lebt seit mittlerweile 33 Jahren in den Vereinigten Staaten. In der kommenden Woche ist er auf Kurzbesuch in seiner alten Heimat und hat nicht nur seinen Film (in neuer deutscher Version) sowie einen weiteren „filmischen Schatz“ seines Vaters im Gepäck, sondern nimmt dank des Sponsors Orgenesis und der Stadtgemeinde Wieselburg auch sein Orchester, das USA Phonotone Orchester, mit.

NÖN: Herr Bauer, wie ist es überhaupt zu diesem Film gekommen?

Gerhard Bauer: Mein Vater, Franz Bauer, war ein äußerst talentierter Filmemacher. Bereits in seiner Kindheit und Jugend hat er sich für dieses Metier interessiert und so hat er als Jugendlicher in den Wiener Tonfilmstudios gelernt und gearbeitet. In Wieselburg war mein Vater viele Jahre im Gemeinderat tätig und hat so im Laufe der Zeit sehr viele Ereignisse, aber auch Alltägliches, in Wieselburg filmisch festgehalten. Der Film „Wieselburg 1960 – 1965“ ist nur einer dieser Filme meines Vaters. Er entstand Ende der 60er Jahre und der Filmschnitt stammt original von meinem Vater.

Sie haben diesen Film jetzt neu aufbereitet? Waren Sie überrascht über das enorme Echo?

Bauer: Ja, ich tat das als eine Arbeit der Liebe, da mein Vater so ein guter Filmemacher war und ich seine Filme einem breiteren Publikum zugänglich machen wollte. Ich hatte keine Ahnung, wie sehr dieser Film geschätzt werden sollte! Ich bin seit 15 Jahren Professor der Geschichte des Films an der Universität von Kalifornien. Zwei Studenten, Daniel McFadden und Kenyan Branscomb, interessierten sich so sehr dafür, dass ich ihnen vorschlug, einen Film mit mir zu machen, nicht auf Video, sondern auf wirklichem Film, wie früher, um eine Einführung für den Dokumentarfilm meines Vaters zu gestalten.

Dann haben wir eine professionelle Filmproduktion in meinem Wohnzimmer auf die Beine gestellt, den Film zusammen auch als Sprecher versorgt, die endgültigen humorvolle Gestaltung erstellt und den Film ins Internet gegeben, in englischer Fassung. Die Stadtgemeinde Wieselburg hat mich dann angeschrieben und gebeten, eine deutsche Fassung des Films zu gestalten, da viele ältere Wieselburger den Film auch ohne Anstrengung mit einer Übersetzung sehen wollten. Das haben wir gemacht. Diese deutsche Version und einen weiteren Film meines Vaters über das Wieselburger Volksfest 1957 wird es am Mittwoch zu sehen geben. Auch Daniel und Kenyan werden mit nach Wieselburg kommen.

Nicht nur die beiden. Sie nehmen ja auch ihr Orchester, das USA Phonotone Orchester, mit und geben ein Konzert. Was erwartet die Besucher dabei?

Bauer: Wir hoffen, unserem Publikum einen unterhaltsamen Abend mit Tanzmusik aus den 1920er- und 1930er-Jahren bieten zu können. Diese unterhaltsame Musik wird heute kaum mehr gespielt. Ich hatte aber immer schon eine Vorliebe für diese Musik, daher gründete ich auch dieses Tanzorchester. Nach fünf Jahren können wir sagen, dass das Symphonia Phonotone Orchester eines der besten Tanzorchester für diese Art von Musik geworden ist.

Sie haben neben Ihrem Medizinstudium in Wien auch Schauspiel studiert und Unterricht bei Lehrern des Max Reinhardt Seminars genommen. Außerdem waren Sie in den 80er Jahren als Synchronsprecher tätig. In vielen Filmen kann man Ihre Stimme hören. Konnten Sie diese künstlerische Laufbahn auch in Amerika weiterverfolgen?

Bauer: Hier in Amerika sind es vor allem die Bereiche Musik und Film, die meinen zweiten beruflichen Schwerpunkt bilden. Günther Schifter, einer meiner besten Freunde in Österreich, war ja ein bekannter Journalist und Radio-Moderator und seine Sendungen über die Geschichte der Unterhaltungsmusik („Schellacks“) sind wahrscheinlich vielen noch in Erinnerung. Auch in Amerika war ich noch stark mit dieser Musik verbunden und so habe ich zuerst ein Orchester gegründet, das ich auch dirigiere, und in Corona-Zeiten ein Internet-Radio, das sich dieser Musik widmet und mache nun auch Live-TV-Sendungen auf Youtube.

Im Hauptberuf sind Sie Mediziner, waren in der HIV-Forschung tätig und sind deswegen auch nach Amerika ausgewandert. Dort wurden Sie ein Pionier der Gentherapie. Seit 17 Jahren sind Sie Professor an der Universität von Kalifornien in Davis und erzielen große Erfolge mit einer speziellen Immuntherapie bei der Behandlung von Blutkrebs. Was sind hier die neuesten Entwicklungen?

Bauer: Behandlungen für Blutkrebs wurden für viele Jahre mit Chemotherapien und manchmal auch Bestrahlungstherapien durchgeführt. Diese Therapien sind mit vielen Nebenwirkungen behaftet und sehr belastend für den Patienten. Mein Gebiet der bio-medizinischen Forschung hat uns in den letzten zehn Jahren eine neue Behandlungsmethode erschlossen. Wir entwickelten eine Immuntherapie, die Immunzellen (T-Zellen) des Patienten benützt. Das geschieht in speziellen von mir geplanten GMP-Laboren (Good Manufacturing Pracitice Labor).

Bislang hat sich die Therapie vor allem auf Patienten in San Francisco und Sacramento beschränkt. Die Firma Orgenesis, eine israelische Firma mit weltweitem Verbreitungsgebiet, hat uns eine Zusammenarbeit angeboten. Orgenesis hat mobile GMP-Labors, die überall, wo es eine Notwendigkeit gibt, aufgestellt werden können. Orgenesis hat auch eine Niederlassung in Wien. Es wird daher geplant, diese erfolgreichen Therapien nach Österreich zu bringen, zu einem Preis, der für Versicherungen erschwinglich ist. Für Tausende von Patienten könnte daher in der Zukunft Blutkrebs nicht mehr als Todesurteil angesehen werden müssen.

