Wieselburger in Parma Kollmer: „Freue mich schon auf die Pizza-WM“

Lesezeit: 2 Min TL Thomas Lettner

Thomas Kollmer wird für die Pizza-WM sechs Teige vorbereiten. Foto: Thomas Kollmer

D er Wieselburger Thomas Kollmer tritt am 20. April bei der Pizza-Weltmeisterschaft in Parma (Italien) an.