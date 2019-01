Wichtiger Baustein der Spinoff-Strategie des Landes Niederösterreich ist die Unterstützung potenzieller Unternehmer von den ersten innovativen Überlegungen über die Gründungsphase bis hin zum pulsierenden Betrieb. Wahre Schätze solcher Unternehmensideen schlummern an den heimischen Fachhochschulen.

„Daher wollen wir die innovativsten Teams der Studenten bereits während ihres Studiums in den Fachhochschulen abholen und sie auf dem Weg zu einem erfolgreichen Start-Up begleiten“, betont Technologielandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP). Im sogenannten Creative Pre-Incubator werden die besten Geschäftsideen Studierender gewissermaßen „ausgebrütet“, bis sie reif für eine Firmengründung sind.

Im Jahr 2014 hat die Fachhochschule St. Pölten in Kooperation mit dem accent-Gründerservice den Creative Pre-Incubator (CPI) ins Leben gerufen, ein Förderprogramm für Studierende sowie Absolventen mit Gründergeist. Experten unterstützen in diesem Programm die Teams bei der Weiterentwicklung von Geschäftsideen sowie der Unternehmensgründung und fördern Kontakte zur Start-Up-Szene. Erstmals wurden jetzt auch vier Teams der Fachhochschule Wiener Neustadt, Standort Wieselburg, in das CPI-Programm aufgenommen (siehe Infos unten).

„Die Erweiterung ermöglicht es, den großen Pool an Studierenden an Niederösterreichs Fachhochschulen eine intensive Betreuung und Begleitung durch Experten von der Gründungsidee zu der Gründung zu bieten. Zahlreiche kreative und innovative Geschäftsideen und Bewerbungen bestätigten das Interesse und den Bedarf“, betont Peiman Zamani, Bereichsleiter des Creative Pre-Incubators.