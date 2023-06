Sara ist Cover-Model 2024, Andreas das Mostviertler Muskelpaket

Die 21-jährige Sara aus Steinakirchen hat den Cover-Model-Bewerb im Zuge der Land & Forst für sich entschieden. Die gelernte Köchin und Kellnerin liebt das breite Spektrum an Tätigkeiten in der Landwirtschaft. Besonders die Erntezeit ist ein wichtiger Punkt im Jahr für Sie, „Gerade an solchen Tagen spürt man den großen Zusammenhalt in der Familie, unter Freunden oder Nachbarschaft.“ Mit ihrer Schlagfertigkeit und der sympathischen Ausstrahlung konnte sie sowohl das Publikum als auch die Jury überzeugen.

Foto: UndeutschMesse Wieselburg

Einen Tag später am Samstag fand dann das erste Traktor Pulling statt: Die Messe hat das Mostviertler Muskelpaket gesucht und gefunden! Andreas Berger aus Wieselburg schaffte es den 5,5 Tonnen schweren Traktor, welcher vom Lagerhaus Mostviertel Mitte zur Verfügung gestellt wurde, 5,26 Meter innerhalb von nur 30 Sekunden zu bewegen. Den Teamwettbewerb (drei Personen) konnte eine Gruppe der Eurojack-Holzsportler für sich entscheiden. Sie schafften die 18 Meter in nur 32,74 Sekunden. Die Gewinner der Bewerbe wurden standesgemäß in Wieselburger Bier aufgewogen.