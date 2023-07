Auch die NEOS luden in Wieselburg zu Bier und Politik

Auch NEOS-Nationalratsabgeordneter Niki Scherak war am Donnerstag in Wieselburg zu Gast. Nach einem Besuch am Wieselburger Volksfest hatten Interessierte und angehende „Teamleads“ die Möglichkeit, sich mit Scherak über aktuelle Themen auszutauschen. Ziel sei es, erstmals auch bei den Gemeinderatswahlen 2025 in mehreren Orten im Bezirk Scheibbs als NEOS zu kandidieren.

Daher standen bei diesem ersten „Beer & Politics“ der NEOS im Bezirk Scheibbs Fragen im Mittelpunkt wie etwa: Was braucht es als angehender Gemeinderat? Welche Themen sind in der Region von Bedeutung? Und wie können wir den Bezirk gemeinsam weiterentwickeln und die Kaufkraft in der Region stärken?

Im Bezirk Scheibbs haben die NEOS schon drei „Teamleads“ hinter sich: Markus Wurzer (Team Wieselburg Stadt), Alexander Poche (Team Wieselburg-Scheibbs) und Reinhard Ekker (Team Scheibbs), der ja auch schon bei den Landtagswahlen die NEOS-Bezirksliste erstmals anführte. Mit Martin Pfeiffer (Team Persenbeug) war auch ein Teamlead aus dem Melker Bezirk bei der Veranstaltung.