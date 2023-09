Puchenstuben & St. Anton: Gefahrenzonen neu ausgelotet

Diese Revisionen wurden notwendig, da die alten Gefahrenzonenpläne aus den Jahren 1988 und 1989 nicht mehr dem Stand der Technik entsprachen und weil seit damals durch die fortgeschrittene Bautätigkeit in den Gemeindegebieten mehr Bereiche planungsrelevant wurden. Beide Gemeinden sind ausgeprägte Wildbachgemeinden.

In Puchenstuben finden sich zehn Wildbäche, im Wesentlichen der umfangreiche Oberlauf des Nattersbaches und die Zubringer zur Erlauf, insbesondere der Trefflingbach, daneben auch noch zwei Lawinengebiete. In St. Anton an der Jeßnitz durchziehen 27 Wildbäche nahezu das gesamte Gemeindegebiet. Planverfasser Siegfried Pöll von der Gebietsbauleitung der Wildbachverbauung ermittelte - unterstützt von modernster Simulationstechnologie und aktuellen mit der Landeshydrographie abgestimmten Hochwasserwerten - die neuen aktualisierten Gefahrenbereiche.

Puchenstubens Vizebürgermeister Andreas Rasch, Bürgermeisterin Waltraud Stöckl und Sektionsleiter Christian Amberger betonen, wie wichtig die richtige Einschätzung der Hochwassergefährdung ist und dass den Gemeinden damit ein wichtiges Instrument für die Bauplanung, für das Sicherheitswesen und die örtliche Raumplanung zur Verfügung steht.