Nach Unfall: 80 Kilo schwerer Keiler von Jäger aufgespürt

Zu einem Unfall – Auto gegen Wildschwein – kam es am Dienstag im Morgengrauen im Grenzgebiet der Gemeinden Wolfpassing und Zarndorf. Ein rund 80 Kilogramm schwerer Keiler kollidierte mit einem Kastenwagen. Während der Lenker aus Steinkirchen beim Zusammenprall glücklicherweise unbeschadet davon gekommen ist, wurde das Tier verletzt und flüchtete in die Felder und Wälder. „So ein verletztes Tier ist unberechenbar und kann dem Menschen durchaus gefährlich werden. Erstaunlich in diesem Fall ist die Größe des Wildschweines, und dass sich das Tier bis 50 Meter einem Wohnhaus genähert hat“, sagt Jäger Dieter Jehle, der sich nach der Meldung auf die Suche nach dem verletzten Vierbeiner gemacht hat. Nach drei Stunden hat Jehle den Keiler gefunden und ordnungsgemäß erlegt.

„Dieser Vorfall zeigt, diese Tiere sind da, sie sind in unserer unmittelbaren Umgebung. Das bestätigen auch weitere Sichtungen in dieser Gegend aber auch in Wieselburg und Steinakirchen“, informiert der Jäger und will die Bevölkerung sensibilisieren. „Ich appelliere bei Spaziergängen im Wald an den Hausverstand jedes einzelnen. Um Konflikte mit Wildschweinen zu vermeiden, sollten bei Spaziergängen im Wald die Wege nicht verlassen werden und Hunde immer an der Leine gehalten werden.“ Bei einer Begegnung mit einem Wildschwein sollte man unbedingt ruhig bleiben, nicht herumschreien und dem Tier so weit wie möglich ausweichen.