Erhebliche Lawinengefahr in Ybbstaler Alpen

Als Hauptproblem wurde Neuschnee angesehen, am Samstag seien diesbezüglich gebietsweise bis zu 30 Zentimeter an Auflage zusammengekommen. In den übrigen Bergregionen des Bundeslandes wurde das Lawinenrisiko als mäßig (Stufe zwei) oder gering (Stufe eins) angesehen.

Generell beliefen sich die Neuschneemengen laut Landespressedienst im Most- und Industrieviertel auf bis zu 15 Zentimeter und im Waldviertel auf zehn Zentimeter.

Überwiegend verschont blieb das Weinviertel. Sonntagfrüh waren die Straßen demnach großteils salznass bzw. matschig. In höheren Lagen des Wald-, Most-und Industrieviertels gab es vereinzelt Schneefahrbahnen. Kettenpflicht für Kfz ab 3,5 Tonnen galten auf mehreren Verbindungen im Bundesland.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.