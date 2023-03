Über 5.000 Skigäste am Samstag am Hochkar und Ötscher

Während die kleineren Skigebiete der Region wie Hochbärneck, Turmkogel, Maiszinken oder Königsberg den Skibetrieb aufgrund der warmen Temperaturen für diese Saison schon beendet haben, fahren am Ötscher und Hochkar die Lifte noch bis 19. März beziehungsweise sogar bis Ostermontag (10. April). „Es herrschen aktuell gerade am Hochkar noch sehr gute Pistenbedingungen. Wir haben sämtliche Anlagen bis auf den Doppelsessellift aufs Große Kar noch in Betrieb. Auch alle Pisten sind bis auf den Sykora-Hang geöffnet. Am Samstag hatten wir bei traumhaftem Wetter 3.204 Gästeeintritte am Hochkar“, freut sich Geschäftsführer Karl Weber.

Ähnlich toll die Zahlen am Samstag am Ötscher. Dort zählte man 2.046 Gästeeintritte. Auch am Ötscher sind bis auf den Großen Ötscher und den Kälberhalt-Lift alle Anlagen geöffnet und die Pisten in Anbetracht des schneearmen Winters in sehr gutem Zustand. Am Samstag stand der Ötscher im Zeichen des Blasmusikverbandes, der dort seine Skilandesmeisterschaften (Seite 86) durchführte.

Guga Hö, Skifahren in Tracht und Genuss Wedeln

Auch sonst warten am Hochkar und Ötscher noch einige besondere Events auf die Gäste. Am 11. März gibt es noch ein Guga Hö Morgenskifahren am Ötscher. Eine Woche später, am 18. März, geht dieses am Hochkar über die Bühne. Parallel dazu lädt man am 18. März auch zum Trachtengwand Skitag aufs Hochkar. Alle Skigäste in Tracht erhalten minus 50 Prozent auf den aktuellen Online-Tagestarif an der Kassa vor Ort! Das letzte gesellschaftliche Highlight der Wintersaison am Hochkar ist das „Genuss Wedeln“ am 1. April, wo es bei den Hochkarwirten neben kulinarischen Schmankerln auch verschiedene Weinverkostungen zu erleben gibt.

Zuvor steht mit der Masters-Ski-Weltmeisterschaft von 19. bis 24. März noch ein sportlicher Höhepunkt am Hochkar am Programm.

Insgesamt ist die Skisaison aber von den Wetterkapriolen in diesem Winter gekennzeichnet. „Wir liegen noch deutlich unter dem Vorpandemie-Niveau“, weiß ecoplus Alpin Geschäftsführer Markus Redl. Dennoch habe die Einführung der flexiblen Preise dazu beigetragen, dass „wir den Erlös pro Gasteintritt im Ausmaß der Inflation steigern, immer wieder aber auch deutlich günstigere Tickets anbieten konnten. Der Online-Anteil beträgt in etwa 60 Prozent. Das ist österreichweit und auch international ein Spitzenwert. Die fehlenden Betriebstage zu Saisonbeginn lassen sich so zwar nicht aufholen, aber jeder Besuch zählt“, sagt Markus Redl.

